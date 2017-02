Kistelepülésekre viszi a mobilinternetet a Telenor

A Telenor folyamatosan bővíti a 4G hálózatát, mely elméleti 150 Mbps-os letöltési, és 50 Mbps-os feltöltési sebességre alkalmas Hipernet elérést nyújt ügyfeleinek. A vezetékes internet alternatívájaként is használható mobilinternet szolgáltatás már nem csak Budapesten és a megyeszékhelyeken, hanem a kisebb településeken is elérhető.

2016 végéig a Telenor már 1000 ezer-hatezer fős, és 1100 ezer fő alatti települést gyorsított fel Hipernet sebességgel. Az ország 700 állomásán már az LTE Advanced technológiát is elérhetővé tette a szolgáltató, így például Budapesten, a Balaton környékén, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Veszprémben a 4G-nél is gyorsabb Hipernet sebességgel szörfölhetnek az ügyfelek a világhálón.

„A Telenor számára fontos, hogy a főváros mellett minél több, és változatos településen is biztosítson teljes kültéri-, és beltéri lefedettséget, mert az alacsony lélekszámú, ritkábban lakott területeken a Hipernet hálózat a gyakran gyenge sebességű vezetékes internet alternatívájává válhat. A 4G szolgáltatásunk tavaly év végén már több mint 2100 kistelepülésen volt elérhető, ezzel segíteni tudjuk például a helyi fiatalokat a munkakeresésben, az idősebb korosztály pedig könnyen tarthatja a kapcsolatot a szeretteikkel”

– mondta Csaba Tamás, a Telenor vezető műszaki tanácsadója.

A Telenor legutóbb Kisbárapátin adott át új bázisállomást, mely a kistelepülés a környék lakosait látja el hanghívásra és mobilinternetre is alkalmas szolgáltatással. Ezzel a helyiek több éves küzdelme zárult le, és az ott lakók egy álma vált valóra.

„Nagyon örülünk annak, hogy a hosszas próbálkozás után a Telenor meghallgatta a kérésünket, és Kisbárapátin felállított bázisállomással megoldotta a környéken a mobillefedettség kérdését. Mivel eddig nem működtek a településen a mobiltelefonok, volt olyan katasztrófahelyzet, amikor nem tudunk segítséget hívni, mert a vezetékes szolgáltatás sem volt elérhető. A januárban átadott toronnyal azonban a településünkön vészhelyzetben sem leszünk elzárva, az idősebbek mindig tudnak orvost hívni, működnek a pénztárgépek, a fiataloknak a mobilinternet pedig sokat segít az álláskeresésben”

– mondta Kiss Jánosné, Kisbárapáti polgármestere.

A Telenor bázisállomás hivatalos átadója Kisbárapátin

A szolgáltató a fejlesztéseket 2017-ben is folytatja. A Telenor év végéig országszerte további 500 hatezer fő alatti településen teszi elérhetővé 4G szolgáltatását. A kültéri lefedettség mellett a beltéri értékeken is folyamatosan javít a cég, így az utcától több fallal elválasztott helyiségekben is stabilan használható a hálózat. A fejlesztésekhez igazodva a Telenor tavaly megújította az otthoni mobilinternet tarifacsomagját: a Telenor Hipernet Home díjcsomagjainak köszönhetően a szolgáltató Hipernet hálózata Magyarország területén bárhol használható a csomaghoz járó mobil eszközzel.