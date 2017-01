Itthon is elindult a személyközi pénzküldő szolgáltatás

Ötvenkét új piacon, köztük Magyarországon is elérhető a PayPal személyközi elektronikus fizetési megoldása. A PayPal.Me szolgáltatás segítségével bárkitől egyszerűen igényelhetünk pénzt egy általunk létrehozott egyedi link elküldésével (például Kovács István létrehozhatja a következő linket: paypal.me/KovacsIstvan). A biztonságos link küldése minden webes felületen működik, így a fizetési igény emailben, chat ablakban, vagy például közösségi média posztban is eljuttatható a címzettnek. A fogadó félnek a fizetéshez nincs más dolga, mint a kapott linkre kattintani és belépni a PayPal fiókjába.



Az innovatív pénzügyi szolgáltatással a PayPal egyszerű megoldást kínál a barátok, családtagok, munkatársak közötti magántermészetű tranzakciók lebonyolítására, de – mivel a felhasználók által létrehozott link nem csak saját névvel, de akár egy vállalat nevével is egyedivé tehető – ideális megoldás lehet a mikro-, a kis-, vagy a középvállalkozások, szabadúszók, és nonprofit szervezetek számára is. A PayPal.Me segítségével nagyobb társaságtól éppen olyan könnyedén szedhetünk be pénzösszegeket, mint egyetlen személytől, ami hasznos lehet például közös munkahelyi ebédek költségeinek elszámolásában, gyűjthetünk vele pénzt gyerekeink focicsapatának, de akár ügyfeleink is fizethetnek rajta keresztül az elvégzett szolgáltatásainkért.



51 milliárd dollár összértékben tartozunk kis összegű adósságok formájában barátaiknak, vagy családtagjaiknak

A PayPal a pénzügyekhez és digitális fizetési megoldásokhoz fűződő viszonyulásunkról készített fogyasztói kutatása szerint[1] a megkérdezettek fele kényelmetlenül érzi magát, és zavarba jön, ha barátokat, vagy családtagokat kell megkérnie a tartozásuk visszafizetésére. Ennek oka, hogy a legtöbben továbbra is szigorúan magánügynek tekintik személyes pénzügyeiket, következménye pedig, hogy a kényelmetlen téma felvetésével járó szorongás miatt az emberek fele inkább soha nem kéri vissza pénzét.

Igaz a kis összegű, elfeledett baráti tartozások felett hajlamosak vagyunk átsiklani, hogy elkerüljünk egy kínos beszélgetést, de a sok kis összeg végül méretes lyukat üthet a pénztárcánkon: a kutatás szerint a világ felnőtt korú lakossága 51 milliárd dollár összértékben tartozik kisösszegű adósságok formájában barátaiknak, vagy családtagjaiknak. Bár sokan inkább szemethúnynak felettük, a tartozások komolyan rá is nyomhatják bélyegüket a kapcsolatainkra: a kutatásban résztvevők egyharmadával előfordult már, hogy egy vissza nem fizetett tartozás miatt megromlott kapcsolatuk egy baráttal, vagy családtaggal.

A kis összegű tartozások rendezésére használt fizetési formák közül a felmérés szerint a legtöbben még mindig a készpénzt választják, de a mobil fizetések, és a személyközi fizetési megoldások is egyre népszerűbbek.

„Be kell látnunk, hogy a készpénz a múlté” – mondta Matt Komorowski, a PayPal közép- és kelet- európai régióért felelős ügyvezető igazgatója. „A PayPal.Me használatával könnyedén utalhatunk pénzt ismerőseinknek, családtagjainknak, de egyszerűsége miatt remek megoldás vállalkozások, szabadúszók, jótékonysági alapok számára is. Egyetlen link, gyors fizetés, és kész. Biztos vagyok benne, hogy az új technológiákra nyitott generációnak köszönhetően a személyközi megoldások hamarosan a jövő domináns fizetési megoldásává fognak válni.”

Munka, vagy szórakozás – a PayPal.Me a megoldás

A PayPal.Me mostantól – a P2P szolgáltatások között egyedülálló módon – összesen 52 új piacon érhető el, beleértve Magyarországot is. A fizetéshez nincs szükség a 16 számjegyű bankkártya szám, vagy más adatok megadására. A PayPal lehetőséget nyújt a PayPal egyenleg, bankszámla, betéti kártya, vagy hitelkártya terhére történő fizetésre. A PayPal a felhasználók adatait a PayPal.Me link küldése esetén sem osztja meg a másik féllel, és 100%-ban garantálja a jogosulatlan tranzakciók visszatérítését. A szolgáltatás PayPal fiókkal rendelkező felhasználók számára vehető igénybe. Ha még nem egyike a 129 millió aktív PayPal felhasználónak, egy percbe sem telik a regisztráció. További információért látogasson el a PayPal.Me oldalra, és adja meg egyedi PayPal.Me linkjét.