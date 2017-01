Tavaly is tarolt a Facebook

A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is a Facebook volt a legnépszerűbb mobilos applikáció a Nielsen gazdaságkutató felmérése szerint, legalábbis az USA-ban. A közösségi alkalmazás átlagosan több mint 146 millió egyedi felhasználóval büszkélkedhet havonta, amely 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A dobogó második fokára szintén Zuckerbergék szolgáltatása került, a Messenger átlagban 129 millió egyedi felhasználót számlál, ezt a You Tube követi mintegy 113 millió júzerrel. Jól látszik a listából, hogy a Google a videómegosztón kívül számos más fejlesztésével is felkerült a listára, gyakorlatilag kisajátították a tabellát a Google-féle appok.

Az 2015-ös évhez képest a legnagyobb ugrást tavaly az Amazon és a szintén Facebook-féle Instagram produkálták a 43 illetve 36 százalékos növekedésükkel.