Esnek az eladások, ismét drasztikusat léphet az Apple

Az iPhone-termelés 10%-os csökkentésére készül az Apple 2017 első negyedévében, állítja egy neves japán gazdasági lap. Elemzők adataira, illetve a beszállítói megrendelések mennyiségére hivatkozva jósolják azt, hogy az iPhone 7 és 7 Plus vártnál gyengébb eladási mutatói miatt a cég kénytelen lesz lassítani a termelési ütemén az elkövetkendő három hónapban.

Nem példa nélküli ugyanakkor a vállalat lépése, ugyanis a tavalyi első negyedévben kénytelenek voltak ugyanezt a 6S és a 6S Plus esetében is megtenni, szintén a tervezettnél soványabb eladások miatt, bár ebben a meglepően népszerű SE-nek és a hetedik generációt övező várakozásnak is lehetett némi szerepe.

Noha az új készülékek eladásai továbbra is erősek, az előző évekhez képest mégis csökkenést mutatnak. A problémát részben az is okozhatja, hogy egyre nehezebb a technológiai ugrásokat nélkülöző, finomhangolásokkal operáló mobilpiacon rávenni az ügyfeleket az újabb készülékek megvásárlására. Ez az innovációs kényszer vezethet végül olyan vitatható újítások bevezetéséhez, mint a Jack-csatlakozó elhagyása az iPhone 7 esetében, amely sokak számára inkább érv a váltás ellen, mintsem mellette.