Virtuális kerékpárversennyel készül az Eurosport

Az Eurosport ebben a kihívásokkal teli időszakban sem hagyja magukra a kerékpársport rajongóit: a hagyományos közvetítések bár szünetelnek, ez mégsem jelent akadályt: május 4-8. között az Eurosport élőben közvetíti a Tour for all virtuális kerékpárversenyt, amelyben feltűnnek a kerékpársport legnagyobb alakjai is.

Az Eurosport és a Global Cycling Network ezen a héten sportrajongók millióinak hozzák vissza az élő közvetítés élményét a Zwift online kerékpáros platformjával, amely május 4-8 között a “Tour for All” elnevezésű öt szakaszból álló virtuális versenysorozatnak ad helyet.

A rajongók a férfiak és a nők versenyét is minden nap délután 15.00 és 17.00 óra között láthatják az Eurosport képernyőjén, amelyen a világ legjobb kerékpáros csapatai sorakoznak fel a rajtvonalnál köztük- Mitchelton-Scott, az EF-Education, az NTT, az Alpecin-Fenix, a Bahrain-McLaren, a Canyon // SRAM Racing, a CCC-Liv és a Boels Dolmans. A versenyzők 45 és 75 kilóméter közötti hosszúságú szakaszok teljesítésére vállalkoznak, a szintkülönbség pedig 400 és 1700 méter közé tehető szakaszonként. A versenyidő az etapok hosszúságától és szintkülönbségétől függően 75 perc és 2 óra között alakul. Az eredményeket minden szakasz esetében a csapat összteljesítménye alapján számolják ki.

“Az élő sportközvetítések szünetelése alatt a Discovery előtérbe helyezi kreativitását, valamint partnerségeit, hogy olyan tartalmakat biztosítson a rajongók számára, amelyeket már hiányolnak. Most túllépünk az archív felvételeken és valami teljesen újat nyújtunk a nézőknek: újabb történeteken és váratlan mozzanatokon keresztül hozzuk össze a kerékpársport rajongóit”

– mondta Andrew Georgiou, az Eurosport elnöke.