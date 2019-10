A PUBG Európa Liga hivatalos monitorszponzora lett a Samsung

A Samsung bejelentette, hogy a PUBG PEL Európa Liga (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) hivatalos támogatója lesz. Az együttműködés keretében a Liga minden 2019-es meccsét a Samsung legújabb ívelt gaming monitorán, a C27RG5-ön játsszák majd. A sorozat történetében először fordul elő, hogy ívelt kijelzőt használnak a játékhoz. Az E3 rendezvényen, 2019-en bemutatott CRG5 240 Hz-es frissítési rátával és NVIDIA G-SYNC kompatibilitással biztosít különleges játékélményt.

A PUBG Európa Liga a népszerű Battle Royale játék profi európai bajnoksága. A berlini központú sorozat a PUBG Corporation és a Starladder által szervezett hivatalos, 2019-es versenyszezon európai ága. Az évad harmadik és egyben utolsó fázisában a világ 16 legjobb e-sport csapata vesz részt. Olyan világhírű csapatok, mint a FaZe Clan, a Natus Vincere, a Team Liquid, a G2 Esports, a Pittsburgh Knights, a Team SoloMid és a Ninjas in Pyjamas a Samsung C27RG5 monitorain gyakorolnak és versenyeznek majd a 350.000 dollár összdíjazású bajnokságban. A hivatalos mérkőzéseket péntektől vasárnapig, este 6 és 9 óra között rendezik, a harmadik szakasz döntőjére október 6-án, a promóciós kupa döntőjére pedig október 20-án kerül sor.

CRG5: A vállalat első 240 hertzes, ívelt kijelzős monitora

A 27 colos, 1500R ívű CRG5 monitor a villámgyors, 240 Hz frissítési rátának és a RapidCurve™ technológiának köszönhetően minimálisra csökkenti a kijelző válaszidejét, miközben akadásmentes képet és lenyűgöző játékélményt biztosít. A 240 Hz frissítési rátával a kijelző gyorsan és akadozásmentesen jeleníti meg még a legyorsabb váltást is, miközben az 1500R mértékű ívnek köszönhetően egy pillantással belátható a teljes képernyő.

Annak érdekében, hogy megszűntesse a szakadozást, akadozást és képkésést, a készülékben az NVIDIA G-Sync megoldása szinkronizálja a grafikus vezérlő központi egységét (GPU) és a panelt, így a gamereknek kivételesen dinamikus és zökkenőmentes full HD játékélményben lehet részük.

A lenyűgöző 3000:1-es kontraszt aránnyal a Samsung legújabb ívelt kijelzőjű gamer monitora mélyebb fekete és fényesebb fehér színeket jelenít meg, így még a legsötétebb és legvilágosabb jeleneteknél is elképesztően részletgazdag a kijelző képe. A CRG5 ívelt VA panelje kiválóan alkalmazkodik a játékos látóteréhez, hogy a fokozott figyelmet kívánó játékelemeknél is segítse a koncentrációt.

A Samsung CRG5 monitor keret nélküli kialakítása nagyobb képernyőméretet biztosít, a stabil Y állvány és a játékok stílusához alkalmazkodó On Screen Display (OSD) menü pedig minden játékkörnyezethez illeszkedik. A CRG5 ezzel együtt több különböző gaming módot is kínál, amellyel a felhasználó még kényelmesebben koncentrálhat a játékra. A Game Mode egy olyan választható beállítás, amely automatikusan kontrollálja az optimális fekete gamma szintet, a kontrasztot, az élességet, és a megfelelő színeket az éppen aktuális játékhoz. Az Alacsony bemeneti késleltetés mód (Low input Lag Mode) a lehető legkisebbre csökkenti a késleltetést a játékos bemeneti egysége és a kijelző között, míg a Célkereszt funkció (Virtual Aim) növeli és elősegíti a pontosságot az FPS típusú játékoknál. A Szemkímélő mód szabályozza a képernyő kékfény kisugárzását, hogy hosszú időn keresztül is kényelmes játékélményt biztosítson.

A Samsung és a PEL együttműködéséről további információk a https://displaysolutions.samsung.com/pubg2019 weboldalon érhetők el.