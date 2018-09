Hatalmas eseményre készül a hazai E-sport, hamarosan indul a K&H kupa

A K&H e-kupa FIFA 19 bajnokság kapcsán a szervezők bemutatták a hazai e-sport lendületes fejlődését, aminek köszönhetően ma már itthon is egy 23 milliárd forintos piacról beszélhetünk, a jövőben pedig akár regionális nagyhatalommá válhat Magyarország.

Néhány nappal a FIFA 19 első hivatalos, hazai versenye, a K&H e-kupa FIFA 19 bajnokság előtt a szervezők sajtótájékoztatón mutatták be a magyar e-sport fejlődését.

„A FIFA játékok igen komoly múltra tekintenek vissza, hiszen 25 éve jönnek ki az újabb és újabb kiadások, a felnövekvő fiatalok örömére. Ami azonban igazán nagy dobásnak számít, hogy az új FIFA 19 verzió piacra kerülésével szinte egy időben tarthatjuk meg az első hazai hivatalos bajnokságot”

– mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

„Ahogyan a most felnövő generáció új, digitális lehetőségeket keres magának a sport és a szórakoztatás terén is, úgy a bajnokság támogatásával a K&H is új, innovatív pályára lép. Felelős pénzintézetként ugyanis arra is törekszünk, hogy válaszokat adjunk a társadalmi igényekre, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a társadalom tagjai teljes életet élhessenek – ennek pedig a sport is fontos része. Eddig a sport támogatása a tömegsportra, a parasportra és a versenysportra terjedt ki, ami most tovább bővül az e-sport területével. Az e-sportra mint a jövő sportjára tekintünk, amely fejleszti az elmét, ugyanakkor fizikai erőnlétet is igényel. A K&H e-kupa FIFA 19 bajnoksággal tehát egy újabb olyan versenynek adunk teret, ahol az elhivatottság és a kiváló teljesítmény egyszerre érvényesülhet”

– tette hozzá Horváth Magyary Nóra.

Szegő Péter, az MTK Budapest E-sport Szakosztályának vezetője örvendetesnek tartja, hogy az MTK Budapest által megalapított első e-sport szakosztályt követően ma már egyre több élvonalbeli sportklub indít ilyen szakosztályt.

„A hazai e-sport látványos bővülése már rövid távon azt eredményezheti, hogy az NB I-es szintű klubok szinte mindegyike rendelkezni fog e-sport szakosztállyal. Emellett pedig az egyes játékokra specializálódó szakágak számának növekedése is meghatározó lehet, hiszen maguk a különböző videójátékok más-más versenyzői képességeket igényelnek”.

A tavalyi alapítása óta most már 17 e-sportolót a tagjai között tudó e-sport szakosztály vezetője hozzátette, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy Magyarország is megfelelő körülményeket és lehetőségeket biztosítson azoknak a fiataloknak, akik ebben az új sportágban kimagasló tehetségek.

Azt, hogy valóban mennyi tehetség és mekkora rajongói bázisa van itthon már most is az e-sportnak, Hodozsán Dániel, az esport1.hu tartalomigazgatója, egyben a verseny fő szervezője mutatta be:

„A most felnövő generáció folyamatosan új, digitális lehetőségeket keres magának a sport és a szórakoztatás terén is, ami hatalmas robbanást okoz az e-sport világában. Az elemzések szerint már idén is világszerte több száz millió rendszeres és alkalmi néző követi az e-sport eseményeket, 2020-ra pedig ez akár 500 millió fölötti nézőszámra is emelkedhet. Ezek természetesen nemzetközi számok, de a globális trend Magyarországon is jól megfigyelhető: a videójáték díjakat, a hardver és periféria vásárlást, a játékon belüli (in-game) költést és a játékokhoz köthető márkázott (merchandise) termékek vásárlását is magába foglaló magyar e-sport piac mérete tavaly meghaladta a 23 milliárd forintot, az e-sporthoz köthető rajongótábor pedig 425 ezer főt – az e-sport térnyerése tehát Magyarországon is megkérdőjelezhetetlen. Természetesen nem az az elvárás, hogy a hagyományosan e-sport nemzetnek tekinthető Dél-Korea, USA vagy Kína kihívói legyünk, az azonban reális cél lehet, hogy regionális szinten e-sport nagyhatalom legyen Magyarország”.

További információk a versenyről