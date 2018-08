Nem mindig csak rossz dolgok történnek: Ultra-modern sportpályákkal bővült a Városliget

A teljesen megújított parkrészben egy kétszáz méteres, négysávos futópálya mellett két multifunkciós labdapálya is helyet kapott, illetve kültéri fitnesz eszközöket is telepítettek, valamint a terület növényzetet is teljes körűen rehabilitálták. A most átadott ifjúsági sportpálya a liget sport-fejlesztései közül még csak az első, a parkfejlesztés további ütemeiben számos sportolási lehetőségnek nyílik terep.

A 2018. augusztus 29–én átadott ifjúsági sportpályák a Városliget felújítását megelőző társadalmi egyeztetések során kerületek be tájépítészeti tervekbe, mivel a környékbeli iskolák képviselői jelezték, hogy a diákoknak szüksége van jó minőségű, biztonságos és a testnevelés óra keretén belül is elérhető sportolási lehetőségre a Ligeten belül. Az is világossá vált a konzultációk során, hogy régebben ugyan előszeretettel használták a parkban meglévő sportpályákat, de az utóbbi években már nem szívesen hozták ide a gyerekeket, hiszen igencsak leromlott a pályák minősége, elhasználódtak.

„A Városliget Zrt.-ben munkatársaimmal karöltve nap mint nap azon dolgozunk, hogy a Liget Budapest Projekt megvalósításával minden elemében megújítsuk a parkot, különös figyelmet fordítva az idelátogató családok és gyermekek igényeire.”

– számolt be a fejlesztésről Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, majd hozzátette:

„E célunk megvalósításának következő állomása – a Kutyás élménypark nagy sikert aratott tavaszi megnyitása után – az ifjúsági sportpályák átadása. Bízunk benne, hogy egy olyan új, felhasználóbarát, biztonságos és modern szolgáltatással tudjuk bővíteni a Liget kínálatát, amiben mind a környékbeli diákok, mind az itt lakók egyaránt örömüket lelik.”

A parktervező mérnökök ezért a Liget Park Fórumokon, illetve szűkebb körű egyeztetések során közösen keresték meg a legalkalmasabb városligeti helyszínt az igényeknek megfelelő gyermeksport központ kialakítására, és annak tartalmát, felszerelését testnevelőkkel és sport-technológussal közösen határozták meg. A tervezés során törekedtek arra, hogy az iskolák számára könnyen megközelíthető helyszínen hozzák létre a sportpályákat, melyeken kispályás focihoz, kosárlabdához és kézilabdához is találhatnak majd felfestést a sportolni vágyók, és zárható rekeszekkel ellátott utcabútorok is lesznek majd a terepen, hogy értéktárgyaikat is biztonságos helyen tudhassák játék közben.

Mindezek eredményeképp egy kétszáz méteres, négysávos futópályát alakítottak ki, melynek közepén egy úgynevezett kombi pálya is létesült. Ezeket egészíti ki egy távolugró pálya, illetve kültéri fitnesz eszközök. Megújultak továbbá a sétányok, padok és a közvilágítás is, valamint mindehhez épül egy új, akadálymentes illemhely is. A terület teljes növényállományát is rehabilitálták, bővítették. A gyermek sportpályák a Liget belső úthálózatáról jelzett elágazási pontok mentén látássérültek számára is megközelíthetőek lesznek taktilis jelek használatával.

„Az új városliget sportpályák könnyen és gyorsan megközelíthetőek, így egy 45 perces testnevelési órába is belefér a használatuk. A teljes egészében átlátható, rekortán burkolatú futókör tökéletesen alkalmas iskolai felmérések végzésére, hiszen van benne szintidő-mérésre alkalmas egyenes szakasz, a távolugrógödör pedig még változatosabbá teszi a tanórákat.”

– mondta el a gyermeksportpályák tesztelésekor Máth István, BSI Sport Kft ügyvezető igazgatója.

Az új városligeti sportparkot bárki használhatja majd, de tanítási időben elsőbbséget élveznek a környékbeli diákok.

A most átadott gyermek sportpályákkal nem érnek véget a Liget Budapest Projekt sporttal kapcsolatos fejlesztései, a parkrehabilitáció további ütemeiben a Liget déli, délkeleti része az amatőr sportolók számára számos lehetőséget fog kínálni. Két kilométer hosszú, kivilágított futókört alakítanak ki, emellett labdás csapatsportpályák és a szabadtéri edzésre alkalmas „kondi gépek” kapnak helyet. Ideális körülmények és kényelmi eszközök várják majd a látogatókat: öltözők, zuhanyzók és ivó kutak segítenek abban, hogy a sportolás valódi élmény és kikapcsolódás legyen. Az elavult, romos sportpályákat a parkrekonstrukció során ütemezetten elbontják, így a Liget Budapest Projekt elkészültével összességében több és változatosabb, modern és biztonságos sportolási lehetőségek lesznek a Városligetben.