Az egyik legmenőbb amerikai szoftverfejlesztő viadal első helyét egy magyar csapat hozta el

Magyar győzelemmel zárult az amerikai szoftverfejlesztő viadal, a Global Legal Hackathon. A versenyen – melyet a Wolters Kluwer első alkalommal rendezett meg idén áprilisban – 48 óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy olyan szoftverrel álljanak elő, ami forradalmasíthatja a jogi szektort. A magyar résztvevő, a Revealu három fordulós viadalt követően, 600 induló közül végzett az első helyen formabontó adatvédelmi alkalmazás ötletével.

Magyar egyetemi hallgatók vitték el az idei Global Legal Hackathon első díját. A Revealu – melynek fejlesztői magját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) mérnök informatikus hallgatói adták – a verseny New York-i szuperdöntőjében egyetlen európaiként győzött, az adatvédelmi alkalmazásuknak köszönhetően, melynek alapötletét az új adatvédelmi európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) adta. A magyar csapat fejlesztésének segítségével a felhasználók egy kattintással megismerhetik a róluk tárolt adatokat és azonnal törölhetik vagy módosíthatják azokat. Az alkalmazás a magánemberek mellett a vállalatok számára is használható: a cégek egy központosított felületen nyomon követhetik a beérkező kéréseket és automatikusan válaszolhatnak is. A program a verseny folyamán prototípusként készült el.

A nemzetközi jogi-szoftver fejlesztő verseny első fordulóját a világ minden táján egyszerre, 40 helyszínen tartották, több mint 600 csapat részvételével, melyek közül végül csak 14-en juthattak be a New York-i döntőbe. A szakmai zsűri 48 órát adott a csapatoknak egy olyan szoftver kifejlesztésére, amely megváltoztathatja a jogi szektor működését. Az elkészült alkalmazásokat private vagy public benefit kategóriában értékelték. Az innovatív ötletek mellett az ítészek az üzleti megalapozottságot és a gyakorlati megvalósíthatóságot is értékelték. A verseny végeztével a magyar csapat mellett díjaztak két amerikai és egy kínai résztvevőt is.

A hat fős magyar teamet a legkülönbözőbb területeken tevékenykedő egyetemisták alkották: a győztes formáció tagjai Danoczy Bálint közgazdász, Bihary Dániel jogász és Nagy Kristóf dizájner mellett a BME-VIK mérnök informatikus hallgatói Bihary Gergely, Lakatos Péter és Elődi Márton voltak.