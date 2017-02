ABB technológia támogatja a svájci sívilágbajnokságot

világbajnoksággal várja a tél szerelmeseit.

Már több mint egy évszázada, hogy az ABB technológiai szakértelme meghatározó szerepet játszik az Alpok megközelíthetőségét biztosító közlekedési infrastruktúra fejlesztésében. A vállalat úttörő technológiai megoldásai napjainkban is jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a svájci vasutak, kötélpályák, síliftek és hóágyúk biztonságosabban és jobb energiahatékonysággal üzemeljenek.

Az ABB technológiát széles körben alkalmazzák a síliftek, a székes- és kabinos felvonók, a siklók, a drótkötélpályás felvonók és a vonatok kiépítésében, és döntő szerepet játszik abban az infrastruktúra rendszerben is, amit a híres üdülőváros, St. Moritz épített ki az ez évi alpesi sí-világbajnokságra. A korábban már két téli olimpiának is helyt adó üdülőváros most ötödik alkalommal rendez sívilágbajnokságot.



St. Moritz

1935-ben a mai vállalat elődje, a BBC villamosította a Survetta T-bar felvonót. Napjainkban ABB motorok és hajtások biztosítják a kivételes szépségű üdülőváros síterepeit kiszolgáló 56 drótkötélpálya és sílift többségének működését. A híres, ABB-hajtásokkal működő Piz Nair felvonó az év 365 napján szállítja az Alpok szerelmeseit. A világbajnokság alatt, szurkolók és versenyzők szállnak fel a Piz Nair felvonóra, hogy felmenjenek vele a sípálya startvonalához.

A síparadicsomok napjainkban a jó hóviszonyok biztosítása terén már nem támaszkodhatnak egyedül a természeti adottságaikra. A sívilágbajnokság sikeres lebonyolításához a kiváló minőségű sípályák és a remek hóviszonyok alapfeltételt jelentenek. A pályák megfelelő hóborításának biztosítása érdekben ABB motorokkal felszerelt új szivattyúállomást és speciális mesterséges tavat létesítettek. A korszerű hóágyúk az ABB technológiája segítségével emelik ki a vizet a mesterséges tóból.

Azáltal, hogy az elsődleges vízforrást a sípályák közelébe telepítették, a víz völgyből történő szivattyúzása már feleslegesé vált. A megoldással olyan fenntartható technológiai körfolyamat jön létre, amellyel több mint 16%-kal csökkenthető a korábbi energiafogyasztás szintje. Az anyatermészet szeszélyei sem befolyásolhatják a világbajnokság sikeres lebonyolítását, mivel az ABB berendezései garantálják a tökéletes hóviszonyokat.



Hóágyúk St. Moritzban

Több mint egy évszázadon át az ABB biztosítja a helyi vasútvonal, a Rhaetian Railway (RhB) üzemeltetéséhez szükséges villamos áramot. A vasútvonal első, ABB-berendezésekkel felszerelt villamosmotor-vonatát 1913-ban állították üzembe. Az ABB innovatív vontatási rendszerei lehetővé teszik, hogy napjaink szerelvényei biztonságosan és megbízhatóan közlekedhessenek a hegyekkel szabdalt Graubünden kantonban. Az ABB technológiájának köszönhetően a világbajnokság várhatóan 130 000 főnnyi nézőközönsége közül sokan választják majd az RhB szerelvényeit, hogy azokon – az ABB technológiájának köszönhetően – az időjárási körülményektől függetlenül, pontosan érkezzenek a versenyek színhelyére.



A Rhaetian Vasút ABB logót viselő szerelvénye

Az ABB-technológia alkalmazása természetesen nem korlátozódik kizárólag St. Moritzra. A vállalat technológiai megoldásai egyre több ember számára teszik lehetővé, hogy Svájc szerte felfedezzék a hegyvidékek szépségeit.

2016 decemberében az ABB Klosters-Madrisa hegyi üdülőben, Bündnerland egyik legnépszerűbb síparadicsomában (Davos közelében) kiépítette Svájc első gyerekeket és mozgássérülteket szállító sífelvonóját. Az 1890 m hosszú új Madrisa-Schaffürggli felvonó lelkét az ABB váltakozó áramú motorja és frekvenciaváltója alkotja, amely garantálja a felvonó biztonságos és energiahatékony működését. Az egyedi sífelvonó olyan testméret-felismerő vezérlőrendszerrel van felszerelve, amely biztosítja, hogy a felvonóra várakozó gyerekeket és ülősíelőket a könnyű beszállás érdekében a felvonóülés magasságába emelje.



Madrisa-Schaffürggli felvonó megnyítása 2016-ban

Az Underbahn felvonó az egyik legfontosabb létesítménye a hatalmas kiterjedésű Arosa- Lenzerheide síparadicsomnak. Az arosai Hörnli és a Lenzerheidén lévő Urdenfürggli között közlekedő Urdenbahn felvonó energiaellátását az ABB motorok és konverterek biztosítják. A felvonó függő drótkötélpályái – egyetlen tartóoszlop közbeiktatása nélkül – 1700 méteres távolságon ívelnek át a Bünder Urdental felett. A két párhuzamosan futó függő kötélpályát egymástól függetlenül, az utasforgalom függvényében üzemeltetik. A megoldás költséget takarít meg, és maximális energiahatékonyságot biztosít.



2015-ben az ABB által szállított technológia segítségével a Jungfrau Vasút szerelvényei több mint egy millió utast szállíthattak “Európa tetejére”, a Berni-Alpok világhírű hegycsúcsához. A Jungfrau Vasút 1912 óta szállít utasokat Európa legmagasabban fekvő vasútállomására, a Jungfraujochra. A vonalon járó szerelvényt az ABB jogelődje, a BBC villamosította, s tette lehetővé a vasúti közlekedést a vonalon. A Jungfrau Vasút szerelvényei olyan egyedi igényekre tervezett ABB hajtóművekkel vannak felszerelve, amelyek segítségével a vonatok egész évben, még a nagy havazások idején is folyamatosan és biztonságosan közlekedhetnek.