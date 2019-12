10 éves Maksymilian Młodawskinak, az autóversenyzés megszállott rajongójának az volt a dédelgetett álma, hogy egy nagyteljesítményű, elektromos hajtású járművet tudjon vezetni. Az izomsorvadás miatt elektromos kerekesszékhez kötött Maks számára azonban álmának beteljesülése mindig nagyon távolinak tűnt.

Most azonban, köszönhetően a Varsói Műszaki Egyetem hallgatói által megvalósított projektnek, valamint az ABB támogatásának, Maks egy könnyű és gyors, teljes mértékben az ő igényeire átalakított elektromos járművet vezethet.

Az e-MaksPower névre keresztelt jármű súlya csupán 110 kg, így közel tízszer könnyebb, mint egy kisméretű elektromos autó. A kemény felfüggesztéssel és aerodinamikus karosszériával épített járművet ugyanolyan dinamikai hatásfokot szolgáló elvek szerinti tervezték, mint az igazi versenyautókat.

Amíg a hagyományos járművet kormánykerékkel és pedálokkal irányítják, addig az e-MaksPower kormányzására, gyorsítására és fékezésére egyetlen botkormány szolgál, amely inkább a számítógépes játékok joystickjére hasonlít. A megoldásnak köszönhetően Maks csuklómozdulatokkal irányíthatja az autót.

Az e-MaksPower ötlete akkor született, amikor Maks és édesapja, Michał Młodawski ellátogattak a lengyelországi Népstadionban rendezett „tudományos piknikre”, ahol megnézték a Varsói Műszaki Egyetem hallgatói által kiállított elektromos hajtású versenyautót. A Maksszal és édesapjával folytatott beszélgetést követően az e-versenyautót megépítő hallgatók úgy döntöttek, hogy egy olyan autót fejlesztenek ki, amelyet Maks vezetési képességei szerint alakítanak ki. A hallgatók felvették a kapcsolatot az ABB-vel is, és segítséget kértek az ötlet valóra váltásához.

– mondta Łukasz Krawczuk vel Walczuk, a Varsói Műszaki Egyetemen dolgozó projektmenedzser.

A Varsói Műszaki Egyetem tudományos klubjának számos, díjakkal kitüntetett hallgatója dolgozott együtt a projekten és segítette a munka sikerét robotikai, elektromobilitási és aerodinamikai szakértelmével.

A Varsói Műszaki Egyetem oktatói jelentős szakmai segítséget nyújtottak a projekthez. Külön meg kell említeni Dr. Piotr Biczelt, aki az akkumulátorokkal, a töltéssel, valamint a villamos és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos ismereteivel járult hozzá a projekt sikeréhez. A projektet az intelligens mobilitás szakértőjének számító ABB is támogatta, amely több mint egy évtizednyi tapasztalattal rendelkezik az e-mobilitási infrastruktúra fejlesztése, telepítése és karbantartása terén, és küldetésének tekinti a zéró kibocsátási szint elérését.

A járművet a Varsói Műszaki Egyetem múlt heti rendezvényén, a projektben résztvevő partnerek képviselői jelenlétében adták át boldog tulajdonosnak, Maksnak.

Katarzyna Sobótka-Demianowska, az ABB lengyelországi e-mobilitási üzletágának vezetője így nyilatkozott:

„Az ilyen projekteknek köszönhetően az elektromobilitás a közlekedési korlátok lebontásával új távlatokat nyit, és befogadóbb társadalmat teremt. A kezdeményezés oktatási célokat szolgál, de fontos kihangsúlyozni, hogy társadalmi felelősségvállalási szempontja is van.”

Łukasz Krawczuk vel Walczuk így folytatta:

„Azon túl, hogy az ABB pénzügyi támogatást nyújtott a projekthez, a vállalattól szakmai segítséget kértünk ahhoz is, hogy miként építsük be úgy az egyes alkatrészeket, hogy a jármű a jövőben kompatibilis legyen az ABB Wallbox fali töltőjével. Az értékes pénzügyi erőforrások mellett az ABB jelentős szakmai támogatására is számíthattunk.”