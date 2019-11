A versenyen több, mint 420 csapat 1200 versenyzője bizonyíthatta tudását a világ minden pontjáról. Hazánkat összesen 6 csapat képviselte – minden kategóriában és korosztályban egy.

A hétvége alatt közel 12.000 látogatót fogadott a rendezvény. Az Edutus Egyetem büszkén jelenti ki, hogy egy rendkívül sikeres és magas színvonalú világdöntőt tudhat maga mögött, amely hazánk történetében az eddigi legnagyobb oktatási és szakmai versenynek mondható.

A megnyitó gálán, melynek a Széchenyi Egyetem Sportcsarnoka adott otthont a WRO nemzetközi szervezetének elnöke, Brent Hutcheson köszöntötte elsőként a közel 2700 résztvevőt.

A Magyar Kormány képviseletében Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter tartott ünnepi beszédet, melyben elmondta, hogy a 2020-as világdöntőre Magyarország felajánlja támogatását egy olyan országnak, amely nem tud részt venni anyagi nehézségek miatt. Hozzátette, hogy minden résztvevő nyertes és Magyarország ezzel szeretne példát mutatni.

A WRO versenyek népszerűségét és sikereit hangsúlyozta a főszervező Edutus Egyetem részéről Szögi Zoltán vezérigazgató. Az Edutus 2014-ben csatlakozott a WRO szervezetéhez, mint nemzeti szervező és azóta számos célkitűzést sikerült megvalósítania.

A megnyitó ünnepséget nemcsak látványos táncbemutatók színesítették, de a 74 ország képviselőinek zászlós felvonulása is. Zárás képpen a WRO nemzetközi partnerének, a Juniper Networks filmpremierjének voltak szemtanúi a résztvevők. A „Me and my Robot” című dokumentumfilm a világdöntőre kijutó csapatok felkészülését mutatta be a nagyközönség számára.

Míg az első nap a felkészülésről és a gyakorlásról szólt, a második napon kezdődött az igazi megmérettetés. Az Olimpiai Sportpark Multicsarnokában a Regular kategória 3 korosztálya (Elementary: 12 év alattiak, Junior: 13-15 évesek, Senior: 16-19 évesek) mérte össze tudását az okos személyszállítás, okos világítás és okos hálózat témakörében. Ebben a kategóriában egy előre megadott versenypályán kell automatizáltan végig menniük meghatározott feladatot teljesítve a robotoknak.

Az Open kategóriában versenyző csapatok (a fent említett 3 korosztályban) a Tenisz csarnokban készültek és várták a zsűrit, ugyanis ebben a kategóriában egy általuk megálmodott projektet kellett prezentálniuk angol nyelven az okos kormányzás, okos munkahely és az okos oktatás témakörében. Ehhez egy 2x2x2m-es stand állt rendelkezésükre, melyet saját kreatív elképzelésük alapján készíthettek elő.

Eközben a Judo teremben a Football kategóriában a 10-19 éves gyerekek által programozott robotok mérkőztek meg egymással a győzelemért. A WRO Foci kategóriájának célja, hogy amennyire lehetséges visszaadja egy eredeti focimeccs hangulatát és játékmenetét, amely a látottak alapján sikerült is. Óriási hangulatban szurkoltak a gyerekek a robotoknak, hogy minél több gólt szerezzenek és bajnokok legyenek.

A legidősebb korosztály (17-25 év) Advanced Robotics Challenge (ARC) kategória résztvevői az okos üvegházon belüli feladatok ellátására alkalmas autonóm robotokat építettek. Ebben a kategóriában a robotok már alumínium alkatrészből épülnek össze és méretileg is jóval nagyobbak. A megoldandó feladatok is nehezebbek, komplexebbek, illetve a robotok programozása is csak kódolással megoldható.

Négy kategóriában és hat korcsoportban összesen 6 magyar csapat három napon keresztül mérettette meg tudását. Vasárnap egy ünnepélyes záró ceremónia keretein belül került sor az eredményhirdetésre, ahol kiderült, hogy a magyar fiatalok két ötödik helyet értek el.

záró ceremónián Győr Megyei Jogú Város részéről Dr. Fekete Dávid alpolgármester mondott ünnepi beszédet és gratulált a résztvevőknek, helyezetteknek és a magyar csapatoknak egyaránt. Ezt követően sor került az ünnepélyes zászlóátadásra, így hivatalosan is „átengedve a stafétát” a jövő évi világdöntőt szervező ország részére. Magyarország részéről Dr. Fekete Dávid és Szögi Zoltán, mint az idei szervező képviselői tehát átadták a WRO nemzetközi szervezetének zászlaját a 2020-as világdöntőt szervező Kanadának, amit pedig Dominic és Marianne Bruneau vehetett át. A Kanadai csapat pedig egy táncos produkcióval kedveskedett a jelen lévők számára.

A World Robot Olympiad versenysorozat 2004-ben kezdte meg útját, ám 2019-ben került először megrendezésre világdöntő Európában. Az Edutus Egyetem büszkén jelenti ki, hogy egy rendkívül sikeres és magas színvonalú világdöntőt tudhat maga mögött, amely hazánk történetében az eddigi legnagyobb oktatási és szakmai versenynek mondható.

A pozitív visszajelzéseket mi sem bizonyítja jobban, minthogy a World Robot Olympiad nemzetközi szervezete megválasztotta Szögi Zoltánt a Tanácsadó Testület tagjának a közép-európai kiterjesztésben végzett munkájáért és a világdöntő sikeres szervezéséért.

A kiterjesztés 11 célországa: Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Grúzia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia

Ez a dicsőség nem csak Edutus Egyetemé, hanem a versenyt támogató szponzoroké is, akik nélkül nem valósult volna meg ilyen minőségben a rendezvény.

Fő támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Bronz fokozatú támogatók: National Instruments, Audi Hungaria, Porsche Hungaria

További támogatók: Széchenyi Egyetem, Győr Megyei Jogú Város, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Digitális Jólét Program, Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság