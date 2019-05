Magyar diákok világsikere Dublinban – Két rangos nemzetközi díjat is nyert a budapesti gimnazisták informatikai fejlesztése

Boér Bence, Tóth Ambrus és Szigeti Péter, akik a UPC Future Makers magyarországi pályázatának győzteseiként utaztak ki a The Coolest Projects versenyre, több ezer résztvevő és nemzetközi szakmai zsűri előtt mutatták be fejlesztésüket az ír fővárosban.

A feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazásukkal, a FoodOverflow-val most elnyerték a Future Makers nemzetközi nagydíját, valamint a The Coolest Projects weboldal kategóriának 3. helyezését is.

A FoodOverflow (korábbi nevén FoodCoin) csapata még februárban lett a hazai mezőny legjobbja a UPC Magyarország, a SKOOL és a Kódgarázs gyerekeknek szóló programozóversenyén, a Future Makers Nagydíjon, amelyen azt mutatták be a versenyzők, hogy miként tudják élhetőbbé és fenntarthatóbá tenni környezetüket kreatív informatikai megoldások, fejlesztések segítségével. A verseny első helyezettjeként elnyerték azt a lehetőséget is, hogy kiutazzanak a Dublinban megrendezett nemzetközi ifjúsági programozóversenyre, a The Coolest Projects eseményre, ahol nemzetközi közönség előtt is bemutathatták alkotásukat.

A verseny vasárnapi döntőjén több mint hétszáz, a világ 22 országából érkezett tizenéves programozó mérte össze tudását és prezentálta fejlesztéseit a nemzetközi szakmai zsűri és a több ezer látogató számára. Az erős versenyben végül két kategóriában is sikeresen szerepelt a Boér Bence, Tóth Ambrus és Szigeti Péter alkotta magyar csapat, hiszen FoodOverflow elnevezésű közösségi fejlesztésükkel elhozták a Future Makers Nemzetközi Nagydíját, valamint a The Coolest Projects weboldal kategóriának 3. helyezését is.

Korunk egyik fő problémája az éhezés és az a paradox helyzet, hogy ehhez képest a fejlett országokban tonnaszám kerül a szemétbe olyan étel, amely még fogyasztható. Erre az ellentmondásra kínál egy lehetséges megoldást a FoodOverflow, egy olyan közösségi platform, ahol a felhasználók megoszthatják egymással a számukra feleslegessé vált élelmiszert. Az interaktív felület számos kreatív elemet tartalmaz; a készítők például arra is figyeltek, hogy értesítést küldjön, ha egy általuk feltöltött termék lejárati dátuma közeleg, és egy integrált térkép segítségével megmutatja, hol vehető át az élelmiszer. A felhasználók aktivitásukkal pontokat, úgynevezett étel-érméket gyűjthetnek, amelyeket aztán különböző kedvezményekre használhatnak fel.