Rekordösszeggel zárult a Design Terminal jótékonysági aukciója

Közel 6,5 millió forint gyűlt össze a Design Terminal hagyományos Talent for Good jótékonysági aukcióján, mellyel a szervezet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatja.

A Design Terminal idén karácsonykor is összehozta a tehetségeket. A különleges élményvacsorával egybekötött jótékonysági aukcióra neves fiatal hazai vállalkozók, tervezők, sportolók, innovátorok, valamint az innovációs ügynökség vállalati partnerei ajánlották fel termékeiket és szolgáltatásaikat a jó cél szolgálatában. Az esemény teljes bevételével a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatják.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei eseményen is már nem csak a legsikeresebb fiatal tervezők tárgyai kerültek kalapács alá, hanem a Design Terminal által mentorált vállalkozások és nagyvállalati partnerek innovatív, jövőképes szolgáltatásai is.

Az aukció résztvevői olyan tárgyakra és szolgáltatásokra licitálhattak, mint a világbajnoki ezüstérmes, többszörös BL győztes, a világ legjobb kézilabdázójának választott Görbicz Anita és a világbajnoki bronzérmes, valamint európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Baji Balázs sportolói ereklyéi, de kalapács alá került a világhírű magyar hálózatkutató, Barabási Albert-László saját kézjegyével ellátott legújabb sikerkötete is. A győztes licitálók olyan egyedi élményekben vehetnek majd részt, mint például a BMW i8 Roadster tesztvezetés, a BMW Group Magyarország jóvoltából, személyre szabott Budapest séta, a Hosszúlépés. Járunk? felajánlásával, de kipróbálhatják a jövő egészségprogramját is a Fitpulinak köszönhetően. A Design Terminal több alumni, illetve jelenleg mentorált csapata is felajánlotta szolgáltatásait a jótékonysági eseményre, köztük a mentorprogramban jelenleg résztvevő amerikai SocialMap is.