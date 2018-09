Egy fiatal magyar hölgy nyerte a Nat Geo és a Huawei közös mobilfotós versenyét

Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós-versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával nyerte el a verseny nagydíját, mely a lány betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.

A vállalat idén első alkalommal, a National Geographic-kal együttműködésben rendezte meg nemzetközi mobilfotós viadalát, amelyre 20 országból, hat kategóriában, kizárólag a gyártó okostelefonjaival készült fényképekkel lehetett nevezni. A kategóriák győzteseit, valamint Pávó Réka Grand Prix-díjas alkotását a közönség szavazatai és a nemzetközi szakmai zsűri értékelése alapján választották ki. A Huawei szeptember 18-tól, exkluzív fotókiállítás keretében mutatja be neves magyar fotográfusok alkotásait és a Next Image legjobb fotóit az Akvárium Klubban.

Véget ért a Huawei nemzetközi mobilfotós versenye, a Next Image. A megmérettetésre 20 ország lelkes amatőr és profi fotóművészei jelentkezhettek a gyártó okostelefonjaival készített fényképekkel. A résztvevők hat különböző kategóriában (Portré; Éjszakai fotó; Életképek; Utazás; Természet és Story Board) összesen 67 610 fényképet töltöttek fel a verseny hivatalos oldalára. A 2018. július 9. és augusztus 27. között zajló megmérettetés végén közel egymillió közönségszavazat és a nemzetközi szaktekintélyekből álló hatfős zsűri értékelése alapján kerültek ki a kategóriák egyéni legjobbjai és a Next Image Gran Prix-díjas alkotása is.

A közép-kelet-európai mobilfotós-verseny abszolút győztesének Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotását választotta a szakmai zsűri.

„Fotós. Harcos. Jelenleg is küzdök a leukémiával. Általában parókát viselek, hogy elképzelhessem, milyen lenne egy egészséges, hosszú hajú nőnek lenni.”

– szerepel Réka fotója mellett, amely a fiatal lány rákkal folytatott küzdelmét mutatja be. Pávó Réka jutalma a 10.000 eurós fődíj mellett, a Huawei legújabb Matebook X notebookja, illetve egy olaszországi fotós út a rangos nemzetközi természetfotós-magazin, a National Geographic jóvoltából. A Gran Prix-díjas versenyző mindemellett lehetőséget kap, hogy az utazás során készített fényképeit a nagy múltú magazinban publikálhassa, melyeket a világ minden táján megtalálhatnak majd az olvasók a Nat Geo hasábjain.

A Next Image zsűrije három fő szempont alapján hozta meg döntését: a művészi érték és a technikai minőség mellett a kép egyedisége is fontos szerepet kapott a végső bírálat megalkotása során. Az ítészek között olyan neves művészek is helyet kaptak, mint Dominic Bracco, a National Geographic fotósa, Alex Lambrechts, a Leica fotósa, Tomasz Lazar, a World Press Photo egykori győztese és a dán származású Bobby Anwar, illetve Gal Gadot, a Huawei idei csúcskategóriás P20 szériájának márkanagykövete is. A jelentkezők körében a „Természet” bizonyult a legnépszerűbb témának, a mobilfotós verseny hivatalos oldalára feltöltött képek közel fele (26 640 db) ebbe a kategóriába érkezett.

A Huawei Technologies Hungary szeptember 18-án, az Akvárium Klubban nyitja meg a Huawei Mobilfotó Kiállítást, ahol a Next Image verseny legjobb képei – így Pávó Réka győztes alkotása – mellett három többszörösen díjazott magyar fotográfus, Pályi Zsófia, Bődey János és Schild Tamás okostelefonnal készített fotóit is megtekinthetik az érdeklődők október 1-ig.