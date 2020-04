A Samsung Smart TV kínálatában is elérhető az Apple Music

A Samsung elsők között teszi elérhetővé az Apple Music alkalmazást Smart TV készülékeibe integrálva, így a televíziók szórakoztató funkcióinak köre tovább bővül az Apple Music 60 milliós zenei kínálatával, több ezer lejátszási listával, videóklippel és rádióadással. A felhasználók több mint 100 országban hallgathatják a kedvenc számaikat az Apple Musicon, a Samsung tévéjükön keresztül.

A felhasználók világszerte otthon töltik az idejük nagy részét, a Samsung pedig újabb szórakoztató funkciókat mutat be okostévéin. A 2018-as és annál későbbi modelleken elérhető Apple Musicon az előfizetők több mint 60 millió dalt streamelhetnek reklámok nélkül, megnézhetik a legújabb videóklipeket, valamint világhírű zenei szakértők és véleményvezér művészek egyedi lejátszási listái közül válogathatnak.

Az alkalmazás előfizetői személyre szabott napi zenei ajánlatokat kaphatnak és belehallgathatnak az innovatív Beats 1 rádió adásába, amelyben olyan művészek jelentkeznek exkluzív műsorokkal, mint például Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled vagy Elton John. Az előfizetők számára elérhető az új “At Home With Apple Music” című csomag is, amelyben megtalálhatók szerkesztői lejátszási listák, csoportos FaceTime beszélgetések előadókkal, egyedi interjúk, előadói listák és további érdekességek, amelyekkel a felhasználók kapcsolatban maradhatnak a külvilággal és egy közösség részének érezhetik magukat a távolságtartás alatt is.

„Célunk, hogy felhasználóinknak a lehető legmagasabb szintű szórakozásban legyen része, különösen most, amikor sokan kénytelenek otthonukban tölteni napjaikat – mondta el Salek Brodsky, a Samsung Stratégiai együttműködésekért és üzletfejlesztésért felelős alelnöke. – Az előző évben a Samsung az első tévégyártók között tette elérhetővé készülékein az Apple TV applikációt, a mai naptól pedig a televízióink az elsők között támogatják az Apple Music alkalmazást is. A Samsung és az Apple közötti együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy felhasználóink számára széles körű szórakozási lehetőséget és páratlanul gazdag tartalomkínálatot biztosítsunk Smart TV eszközeinken.”

A Samsung Smart TV felhasználók az Apple Music alkalmazást a készülékük App Store-jából tölthetik le, majd bejelentkezhetnek már meglévő Apple ID segítségével, vagy új előfizetést indíthatnak az alkalmazáson keresztül. A Samsung Smart TV felhasználók 3 hónapos ingyenes próbaidőszak során ismerhetik meg az Apple Music alkalmazást egyéni, családi, vagy diák előfizetéssel.

Az Apple Music széles választéka mellett az előfizetők saját gyártású műsorokat, népszerű koncerteket, és más egyedülálló tartalmakat is nézhetnek a Samsung Smart tévék segítségével.

A Samsung Smart tévékről további információ a www.samsung.com/tvs/ weboldalon érhető el.