Zoom Update: Így tudod biztonságosan használni az alkalmazást

A Zoom felhőalapú kommunikációs platform kapcsán több ijesztő, biztonságra vonatkozó hír bukkant fel a közelmúltban, mivel nagy számú új felhasználó kezdte használni, a bűnözők és csalók pedig megpróbálják ezt kihasználni.

Sajnos a meglévő Zoom felhasználók számos szokását meg kell változtatni. A nem biztonságos egyszerűsítések – a Zoom használatának olyan módszerei, melyeket a régi motorosok akaratlanul is megtanítottak a Zoom új felhasználóinak – korábban nem tűntek annyira fontosnak, viszont már azok.

Íme a Sophos kiberbiztonsági szakértő listája az 5 legfontosabb dologról, amit rendbe kell tenni – nem igényelnek sok időt és könnyű őket elvégezni.

Telepítsd hamar és telepítsd gyakran a javításokat!

A Zoom CEO-ja nemrég írt egy blogbejegyzést, melyben bejelentette a termék funkcióbővítéseinek befagyasztását (“feature freeze”), hogy a cég inkább a biztonsági problémákra koncentrálhasson. Ezt sokkal könnyebb megtenni, ha időközben nem adódik hozzá új kód. Vezesd be azt a szokást, hogy minden nap ellenőrződ az első meetinged előtt, vajon a legfrissebb verziót használod- e? Még ha a Zoom jelzett is egy frissítésről az utolsó alkalommal, amikor használtad, akkor is szokj rá a kézi ellenőrzésre a biztonság kedvéért! Nem tart sokáig.

Ha már itt tartunk: a Sophos azt ajánlja, hogy minden egyes szoftverednél tedd ezt! Még akkor is, ha az operációs rendszered vagy egy alkalmazásod automatikus frissítő funkcióját évek óta használod és mindig pontos volt – egy kézi ellenőrzés gyors és egyszerű dolog.

Használd a “Waiting Room” opciót!

Állítsd be úgy a meetingeket, hogy a résztvevők ne csatlakozhassanak addig, amíg meg nem nyitod azt! És ha hirtelen egy “várakozzon, míg a szervező el nem indítja a meetinget” típusú szituációban találod magad, míg régebben az időt a kollégáiddal való chateléssel és a csevegés letudásával töltötted, ne panaszkodj! Ezek a “meeting előtti meetingek” közösségi szempontból kiválóak, viszont megnehezítik a találkozó irányítását.

Vedd kézbe a képernyőmegosztás funkcióját!

A közelmúltig a legtöbb Zoom meetingen (legalábbis azokon, amelyeken részt vettünk a koronavírust megelőző, nem túl távoli időszakban) szabadelvű megközelítést alkalmaztak a képernyőmegosztás terén.

Azonban körülbelül két hete a Zoombombing kifejezés rendkívül erőteljesen égette be magát szókincsünkbe, amikor egy publikus “Happy Hour” meeting, amelynek a résztvevők morálját kellett volna szinten tartania, HR rémálommá változott. Az egyik résztvevő ugyanis, aki álnévvel csatlakozott, pornográf szemetet kezdett megosztani.

Valójában nem csak a képernyőmegosztás az, ami gondot okozhat. A Sophos szerint számos beállítást alkalmazhatsz a meeting résztvevőire, beleértve a fájlmegosztás és a privát chat letiltását, kirúghatod a zavaró felhasználókat, illetve megakadályozhatod, hogy a bajkeverők visszatérjenek.

Használj random meeting-azonosítókat és állíts be hozzájuk jelszót!

Sok olyan Zoom felhasználót ismerünk, aki régen megjegyezte a saját meeting-azonosítóját és megszokta, hogy minden általa tartott meetinghez azt használta. Azonban ez a kényelem hasznos a csalóknak is, mert már rendelkeznek egy ismert azonosítókat tartalmazó listával, amelyet automatikusan végig próbálhatnak abban reménykedve, hogy betévedhetnek valahová, ahová nem kellene.

A Sophos a véletlenszerűen generált meeting-azonosítók használatát és jelszó beállítását javasolja minden olyan meetinghez, amely nem kimondottan mindenki számára elérhető. A weblinket elküldheted például egy emailben vagy meghívóként, a jelszót pedig egy másik formában, például azonnali üzenetként, éppen, mielőtt elkezdődne a találkozó. (Le is zárhatod a meetingeket, miután elkezdődtek, hogy ne jelenhessenek meg nem kívánt látogatók, miután elkezdtél magára a megbeszélésre koncentrálni.)

Hozz létre néhány etikett szabályt és ragaszkodj hozzájuk!

Az etikettet és a digitális biztonságot egy lapon emlegetni furcsának tűnhet és talán az is. Azonban a magánszféra tiszteletben tartása, a bizalom érzése és a közösségi, illetve üzleti komfortérzet is fontos részei a munkáséletnek, amelyet most az online találkozók dominálnak.

Ha elvárják tőled, vagy szükséged van a videó használatára, ügyelj a megjelenésedre és a megvilágításra. És a legfontosabb – különösen, ha társaságon kívüli résztvevői vannak a meetingnek – jelentsd be teljesen nyíltan előre, hogy felveszed a találkozót, még ha a jogköröd nem is kívánná meg ezt a bejelentést! Tedd egyértelművé, ha megkötések vannak azzal kapcsolatban, még ha informálisak is, hogy a résztvevők milyen engedélyekkel rendelkeznek a meetingen szerzett információk felhasználását illetően!