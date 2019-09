A ŠKODA AUTO DigiLab beindítja a Citymove alkalmazását

Zsúfolt utcák és tömött parkolóházak – akinek ma Prága belvárosába vezet az útja, torlódásokra és hosszas várakozásra kell felkészülnie.

A ŠKODA AUTO DigiLab fejlesztésében készült új Citymove App hatékonyan segít dönteni, érdemesebb-e inkább otthon hagyni az autót, az alkalmazás használatával ugyanis az autóbusz, a villamos, a metró, a kerékpárkölcsönzés, a taxi és a ride-hailing egyfajta „clever” mobilitási együttessé állhat össze. A felhasználók egyszerű ujjmozdulatokkal választhatják ki, foglalhatják le és fizethetik ki a megfelelő közlekedési eszközöket, így állítva össze a lehető legelőnyösebb útvonalat.

A ŠKODA AUTO DigiLab fejlesztésében készült alkalmazás sikeres kísérleti időszakot követően már díjmentesen rendelkezésre áll a prágai közlekedéshez. Kezdetben a Prágai Közlekedési Egyesület (DPP) metróra, autóbuszra, villamosra és kompra szóló mobilitási ajánlatait, illetve a Freebike elektromoskerékpár-megosztó és a Liftago ride-hailing szolgáltatását kombinálja. A ŠKODA AUTO DigiLab olyan további szolgáltatások integrációján is dolgozik, mint például parkolóhely-ajánlás: amint a felhasználó megadja kiindulási pontját, illetve úticélját, a Citymove kiszámítja a legelőnyösebb útvonalat és javaslatot tesz a megfelelő közlekedési eszközökre.

Andre Wehner, a ŠKODA AUTO digitalizációs igazgatója üdvözölte az új intermodális alkalmazás elindítását:

„A ŠKODA AUTO következetesen bővíti új ’clever’ mobilitási szolgáltatásai kínálatát. A Citymove sokak számára teszi lehetővé első ízben, hogy minden városi útjukhoz a legalkalmasabb közlekedési opciókat választhassák. Az alkalmazás felhasználói szó szerint kézben tarthatják a sokrétű városi mobilitás lehetőségeit.”

Jarmila Plachá, a ŠKODA AUTO DigiLab vezetője hozzátette:

„Citymove App termékünk számos szolgáltatást egyesít egyetlen közös alkalmazásban, megkönnyítve és még kellemesebbé téve a nagyvárosi életet, s ez csupán a kezdet: az elkövetkező hónapok során további testreszabott szolgáltatások is érkeznek.”

Az Android és iOS operációs rendszerekre történő díjmentes letöltést követően csupán egy felhasználói fiók szükséges az összes szolgáltatás igénybevételéhez. Az elektromos kerékpárok közvetlenül a megadott hitelkártyával, a taxik pedig az autóban fizethetők, míg a helyi közlekedés SMS-jegyei a telefonszámlán számolhatók el.

Egyszerű és hatékony parkolás Prága belvárosában – ezt is ígéri az új Citymove App, amellyel az autósok máris kereshetnek parkolóhelyeket, illetve parkolási zónákat, a díjakat pedig mobiltelefonjukon keresztül hitelkártyájukkal rendezhetik.

A nagyvárosi Citymove mobilitási alkalmazás elindításával a ŠKODA AUTO még határozottabban pozícionálhatja magát integrált mobilitási szolgáltatóként, mégpedig azok számára is, akik nem rendelkeznek ŠKODA gépkocsival. A szolgáltatások egyszerűbbé és kellemesebbé teszik az ügyfelek életét, amely során meghatározó szerepet játszanak az utazások első és utolsó kilométereinek („First and Last Mile”) hálózatba kapcsolt mobilitása és „clever” megoldásai – a középpontban pedig mindvégig a felhasználók személyes életstílusa, illetve a környezet tehermentesítése áll.