A Google segítségével könnyedén alkothatsz verset az arcképedhez

A POEMPORTRAITS, azaz versportré Es Devlin elismert angol designer alkotása, amit Ross Goodwinn valamint Kyle McDonald kreatív szakértőkkel közösen hozott létre. A mai naptól a Google Arts&Culture-rel való együttműködésnek köszönhetően bárki megalkothatja saját, egyedi, angol nyelvű versportréját.

A felhasználónak egy angol szót kell megadnia, amit azonnal egy egyedi kétsoros versbe foglal egy algoritmus, ami a 19. századi angol nyelvű költészet több mint 20 millió szava alapján szerzett ismereteket versírásból.

Ezt követően már csak egy szelfit kell készíteni, amire a vers világító sorok formájában kerül fel, s ezzel kész is a versportré. A felhasználó által megadott szó és az az alapján íródott kétsoros költemény egyben egy folyamatosan bővülő közös mű részét is képezi.

A Google Arts & Culture Lab évek óta támogat és működik együtt művészekkel és kreatív szakértőkkel. Közösen törekszenek arra, hogy kibővítsék a művészek eszköztárát és inspirálják a kreatív közösséget arra, ragadják meg a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségeket, aminek egyben a kultúra iránt érdeklődő nagyközönség is részese lehet.

A POEMPORTRAITS a Google Arts & Culture, Es Devlinnel és a London Design Fesztivállal való 2018. szeptemberi “Please Feed the Lions” (“Tápláld az oroszlánokat”) elnevezésű projektjének a folytatása. A művész egy YouTube videóban, valamint egy blogbejegyzésben mutatja be bővebben ezt a mostani kezdeményezést.

Termék tudnivalók: A versportré asztali és mobileszközökön is böngészőből érhető el ezen a linken az alábbiak szerint:

Asztali gépek: Chrome, Safari, Firefox, Edge

iOS eszközök: Safari

Android: Chrome, Firefox, Edge