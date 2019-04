Új szintre emeli az okostelefonos ügyintézést a megújult MyTelenor alkalmazás

A Telenor tapasztalatai szerint az emberek egyre nyitottabbak a digitális felületeken történő ügyintézésre: az önkiszolgáló funkciókkal felvértezett MyTelenor alkalmazásban folyamatosan nő az elvégzett számlabefizetések és az egyenlegfeltöltések aránya, és már az adatjegy-vásárlások egy jelentős része is itt zajlik. Az app most megújult, a Telenor pedig adatjegy-kedvezménnyel kedveskedik a felhasználóknak.

A legtöbben erre használják

A mobilos ügyintézés esetében elsődleges előnyt jelent az előfizetés fölötti nagyobb kontroll, az aktuális forgalom és egyenleg követhetősége. A MyTelenor alkalmazás használati statisztikáiból kirajzolódik, hogy az elérhető mobilnet-keret ellenőrzése az app legnépszerűbb funkciója. Látszik továbbá, hogy az okostelefonos felhasználók kifejezetten igénylik, hogy az előfizetésükkel kapcsolatos apróbb teendőket könnyen és gyorsan elintézhessék. Folyamatosan növekszik a különböző tranzakciók, mint az egyenlegfeltöltés, a számlabefizetés és az adatjegy-vásárlások száma: az utóbbiak aránya 2018-ban megduplázódott az előző évhez képest; mostanra a Hipernet-adatjegyek jelentős százalékát az alkalmazásban szerzik be az ügyfelek.

A mobil legyűrte a nagyképernyőt, fejlődik az ügyfélélmény

A Telenor netshopjában 2018 végére túlsúlyba kerültek a mobilról indított tranzakciók. Ugyanez a tendencia látszik az önkiszolgáló ügykezelésben is: a MyTelenor alkalmazást mára többen használják, mint a számítógépen, böngészőből elérhető felületet. Egy tipikus ügyfél hetente átlagosan két-három alkalommal nyitja meg az alkalmazást, a legtöbben pedig reggel nyolc és tíz óra között lépnek be.

A MyTelenor újratervezett, átláthatóbb grafikus felülete asszisztensként segíti az ügyfeleket előfizetésük adatainak gyors és kényelmes elérésében: még több információt és visszajelzést, ezáltal pedig kontrollt ad számukra. Megnyitás után azonnal megjelenik a rendelkezésre álló adatkeret, az adatjegyrendelés lehetősége, valamint az aktuális havi fogyasztás és a lebeszélhető egyenleg is egy-egy képernyősimítással elérhető.

A feltöltőkártyásoknak az app jelzi, hogy aktuális egyenlegük időben meddig használható fel, és visszakereshető benne az elmúlt fél év összes feltöltése is; a számlások pedig az előfizetésük mellett már a részletre vásárolt készülékük törlesztését is nyomon követhetik. A MyTelenorban egyre népszerűbb funkció, hogy a havidíjas előfizetők saját számlájuk terhére töltik fel más kártyás előfizetők egyenlegét, amihez most egy új kényelmi funkció segítségével elmenthetik azon kártyás ismerőseiket, akiknek egyenlegét gyakran szokták feltölteni. Emellett pedig bővült az appból megvásárolható szolgáltatások köre is, és többek között plusz percek és zeneszolgáltatás is megrendelhetők itt.

Meglepetés adatjegy-kedvezményt rejt a megújult app

A Telenor az alkalmazás megújítása alkalmából meglepetéssel készült a felhasználóknak: a számlás előfizetésekhez megrendelhető 1, 3, és 5 GB-os egyszeri és megújuló adatjegyek 10%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg az MyTelenor appban. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

A MyTelenor app letölthető Androidra Google Play-ről, és iOS-re az App Store-ból

További információ: www.telenor.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/mytelenor-app