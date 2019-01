5 applikáció, ami nélkül ugyan élhetsz, de nem érdemes!

A hazai IT és startup szcéna mindegyikre kitermelt már egy jó megoldást, ami alapján összegyűjtöttünk neked 5 magyar fejlesztésű hasznos és egyszerűen kezelhető magyar nyelvű alkalmazást!

KOIN

Olykor mindenkivel megesik, hogy megcsúszik a kiadásaival. Most itt az ideje tudatosabban kezelni az anyagiakat. A Koin egy ingyenes kiadáskövető alkalmazás, amely tételesen megmutatja, hogy napi szinten mire (pl. háztartás, bevásárlás, szórakozás, stb.) mennyit költesz az adott hónapban. Az applikáció használata nagyon egyszerű és jól áttekinthető; a „+” jelre kattintva hozzáadhatod a bevételed csak úgy, mint a kiadásaidat. Az összegekhez kategóriákat is társíthatsz (pl. közlekedés, nyaralás, egészség, stb.), illetve a címkéket (pl. Nyaralás: szállás, repjegy, stb.) és fotókat is adhatsz a tételekhez. A költéseidet az „Egyenleg” menüpontban követheted nyomon, az „Áttekintő” feliratra kattintva pedig kategóriánként, százalékos eloszlásban és pontos összegben is átnézheted a kiadásaidat. Az ad hoc költések mellett a rendszeres kiadásokat is tudod rögzíteni, illetve az adatokat később Excel formátumban is letöltheted.

Elérhető:

Android

iOs

PARKL

Biztosan neked is okozott már gondot a parkolás a fővárosban? Ez az applikáció megoldást nyújthat számodra, hiszen egy helyre gyűjti Budapest eddig zárt, kihasználatlan parkolóit, parkolóhelyeit. A helykínálat a társasházi parkolóktól, a hotelek saját parkolóin át a nagy, nyilvános parkolóházakig terjed. Az alkalmazás használata nem nehéz, egy térképen láthatod, hol van szabad parkoló a városban vagy a közelben. Ha problémát jelent az odajutás, akkor kérheted az útvonaltervező app megnyitását. A parkokoló bejáratához érve, egy gombnyomással felnyithatod a sorompót. Az alkalmazás nagy előnye, hogy a parkolással töltött órák számát az alkalmazás elvégzi helyettünk, és levonja az összeget a regisztráció során megadott kártyáról. Az óradíj változó, többségében 350 forint – plusz 50 forint alapdíj minden parkoláson –, ami figyelembe véve a jelenlegi árakat igazán kedvezőnek mondható, ráadásul rengeteg időt spórolhatunk meg.

Elérhető:

Android

iOs

MindiGO TV

TV nézéssel ütnéd el az időd, de nem a kényelmes kanapédon ülsz, vagy csak nem akarsz lemaradni kedvenc műsorodról? Itt a megoldás: a MindiGO applikációban egy egyszerű regisztrációt követően 16 tévécsatornát érhetsz el, mindezt ingyenesen. Ha ennél jóval többre vágysz, akkor MinDig TV Extra előfizetéssel a csomagodban található csatornák többségét online is követheted egyéb költségek nélkül. De akkor sem kell csüggedned, ha nincs, ugyanis kiegészítő, plusz díj fejében igénybe vehetsz fizetős csomagokat is.

És, hogy biztosan ne maradj le semmiről, az app ingyenes, személyre szabható értesítéseket küld műsorkezdés előtt. Persze ha mégis lekéstél az áhított műsorodról, akkor akár hét napra visszamenőleg meg is nézheted.

Elérhető:

Android

iOs

MediCall

Ha gyors orvosi segítségre van szükséged, és nem tudod, hogy kihez fordulj, vagy szeretnél egy személyre szabott telefonos konzultációt, megnyugtató tanácsot kérni ismeretlen tünetek miatt, akkor ezt az app-ot Neked találták ki. A MediCall nevű alkalmazás a nap 24 órájában a rendelkezésedre áll, gyorsan, egyszerűen és biztonságosan hívhatsz házi- vagy gyermekorvost. Az ingyenesen letölthető telefonos applikáció rendszerében egyszerűen kiválaszthatod a problémádnak megfelelő szakembert, a döntés meghozatalához pedig szöveges, és videós bemutatkozót, illetve a páciensektől érkező értékeléseket is találhatsz. Az orvossal folytatott telefonos konzultáció után lehetőséged van eldönteni, hogy személyesen is felkeresed-e az illetékest.

Elérhető:

Android

iOs

DiningHour

Gondoltad volna, hogy ugyanolyan egyszerű étteremben asztalt foglalni online, mint repjegyet venni? Pedig így van! Ráadásul mindezt kedvezményesen teheted meg. A DiningHour feltölti az éttermek csúcsidőszakon kívüli kapacitásait, így jelentős kedvezménnyel foglalhatsz asztalt a főváros éttermeiben. Reggeltől késő estig, félórás bontásban szerepelnek a választható időpontok. A kínálat a nemzetközi konyhától a magyaros vendéglőkön, cukrászdákon és vegán éttermeken keresztül egészen a Michelin-csillagos helyekig terjed, így mindenki megtalálhatja a számára ideális vendéglátó egységet!

Elérhető:

Android

iOs