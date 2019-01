Már előre, otthon megtervezheted a szórakozásod az Emirates új app-jával

Az Emirates új, innovatív funkciót vezetett be okostelefonos alkalmazásában, mely lehetővé teszi az utasoknak, hogy testreszabott lejátszási listákat hozzanak létre már utazásuk előtt, majd szinkronizálják azokat az ülőhelyükkel a fedélzeten. Így az utazások hatékonyabban tervezhetők, és a fedélzeti élmény még teljesebb lehet, miután a gazdag szórakoztató kínálat mostantól bármikor böngészhető.

Az ice, az Emirates díjnyertes fedélzeti szórakoztató rendszerének kínálatában több mint 4000 on-demand szórakoztató csatorna szerepel. A gyűjtemény 1000-nél is több játékfilmet tartalmaz – megelőzve minden más légitársaságot -, továbbá népszerű sorozatokat, több tízezer zeneszámot, podcastot és játékot élvezhetnek az utazók.

Sir Tim Clark, az Emirates Airline elnöke elmondta:

„Tartva magunkat a „Jobban repülni” ígéretünkhöz, csapatunk azon dolgozik, hogy mindig jobb és jobb, világszínvonalú utazási élményt adjunk. Minden részletre gondosan ügyelünk, miközben folyamatosan innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesztünk. Ez a legújabb Emirates-alkalmazás fejlesztés az utasélményt már a fedélzetre lépés előtt biztosítja. Mostantól a páratlan tartalomkínálat böngészhető, saját lejátszási listák hozhatók létre, és amint az utasok kényelmesen elhelyezkednek az ülésükben, csak szinkronizálniuk kell, és már indíthatják is a lejátszást.”

A szinkronizálás funkció jelenleg több mint 100 Boeing 777-es repülőgépen érhető el, és a következő hónapokban fokozatosan a teljes flottára kiterjed majd, beleértve az A380-as repülőgépeket is. Az Emirates 44 nyelven kínál szórakozást, és minden hónapban több mint 100 film kerül be a rendszerbe – köztük magyar filmek is. Az Emirates legfiatalabb utasaira is gondol a gyermekfilmek és TV csatornák széles kínálatával. A több mint 75 Disney, Marvel és egyéb gyerekfilm mellett több mint 50 tévécsatorna is rendelkezésre áll, a többi között a Cartoon Network, a Nickelodeon, a CBeebies és a Disney Channel.

Az ice széles palettáján találhatók például az Emirates saját gasztro és bor csatornái, melyek betekintést nyújtanak a kulisszák mögé, a fedélzeti menükészítés rejtelmeibe; LinkedIn szakértői előadások; és uTalk nyelvórák kezdőknek szóló leckékkel.

Az Emirates-alkalmazás egy mindenes utaskísérő, mellyel az utazók repjegyet, szállást, programokat foglalhatnak és autót kölcsönözhetnek. Az ice gyűjtemény böngészésén felül az utazás előtt egy hónappal az utasok megtekinthetik járatuk étlapját és borlapját. Az Emirates alkalmazás 3D üléstérképet is kínál, mely lehetővé teszi az Emirates A380 és az Emirates Boeing 777-es fedélzetén való tájékozódást az ülés választás során, és a tágas kabin felfedezését az utazás előtt.

Az Emirates applikáció ingyenesen letölthető iOS és Android készülékekre.