Ez az Androidra fejlesztett app azért jött létre, hogy képesek legyünk megóvni szeretteinket

A KSH adatai szerint 100, gyermekes háztartásra 2016-ban 115 okostelefon jutott, amelyek száma 2017-re 143 darabra nőtt. Az iskolákat ellátó orvosok vizsgálatai alapján az iskolás korú gyermekek egyes szembetegségei Magyarországon a 2016/2017. tanévben: 442154 vizsgált gyermekből 95373 főnél voltak fénytörési hibák és alkalmazkodási rendellenességek, 2688 főnél mutattak ki kancsalságot és 2887 gyermek esetében vakság és csökkent látást állapítottak meg. Előbb-utóbb biztosan a gyermek kezébe kerülnek az okos eszközök, amelyek helyes használatához az ingyenes, egészségmegőrző Szemfüles app is hozzájárul. A használat közbeni figyelmeztetések mellett méréseket is végez az applikáció, amelyből a használatot követően a szülő kiolvashatja, hogy a gyermek eleget pislogott-e, mennyire volt megfelelő távolságra az eszköz és reagált-e az applikáció figyelmeztető jelzéseire.

„A saját kislányomnál vettem észre először, hogy sokáig nem pislogott, amikor rajzfilmet nézett a telefonomon. Ezután figyeltem meg irodai környezetben, elmélyült munka során a kollégáimon és magamon is ugyanezt, ez adta az ötletet, hogy fejlesszünk egy figyelmeztető szoftvert. Küldetésünkké vált, hogy a sajátunk mellett a következő generációk szemét is segítsük megmenteni”

– mondta Fári Tamás, ötletgazda, a Szemfüles Preventív Kft. ügyvezetője.

„Rendkívül fontos, hogy már kezdetektől tegyünk a gyermekek szeme védelméért, mielőtt visszafordíthatatlan következményei lennének a monitor vagy kijelző rossz használatának. A hosszú pislogás nélküli másodpercek alatt még az egészséges, jó minőségű könnyfilm mellett is foltokban kiszárad a szemfelszín, ami égő, szúró érzéssel jár és hosszú távon is rontja a látás- és életminőséget. A szem száradása következtében károsodhat a szemet borító hámfelszín is, ami által fogékonyabb az egyén a szemfelszíni fertőzésekre, ráadásul szemszárazság következtében akár szaruhártya- és kötőhártyagyulladás is kialakulhat”