A Budapest Bank ügyfelei már bárhonnan, bármikor befizethetik csekkjeiket

Ennek köszönhetően a pénzintézet ügyfelei ezentúl a bank saját mobilalkalmazásán keresztül gyorsan és biztonságosan fizethetik ki sárga és fehér csekkjeiket, így elkerülhetik a sorban állást, és több idejük marad a karácsonyi készülődésre is. A QR-kód leolvasásos csekkbefizetés bármely Budapest Bankos betéti vagy hitelkártyával díjmentesen elvégezhető.

A közüzemi és egyéb számlák elektronikus kiegyenlítésére a fogyasztóknak több lehetőségük is van, ennek ellenére még mindig sokan választják a sárga és fehér csekkek postai befizetését. Ennek több oka is van. A legfontosabb, hogy ez a megoldás a befizető számára ingyenes, másrészt mindenki maga dönti el, mikor fizeti be a számláját. Szintén előny, hogy a postai befizetés esetén nem kell a számla adatainak begépelésével bajlódni. Éppen ezért a Budapest Bank a Magyar Postával közösen kereste a megoldást arra, hogyan lehet a csekkek elektronikus kifizetését még kényelmesebbé tenni.

A Magyar Posta iCsekk alkalmazása kényelmessé és biztonságossá teszi a csekkek online befizetését úgy, hogy megőrzi a csekkbefizetés előnyeit. A Posta és a Budapest Bank együttműködése nyomán az ügyfelek a banki mobil internetbank applikációban QR Csekkbefizetés néven már elérhetik a postai elektronikus csekkfizetési szolgáltatást is. Így az ügyfél gyorsan és kényelmesen tudja befizetni csekkjeit a csekkbefizetés gombra kattintva, a csekken szereplő QR-kódot leolvasva. Ezzel a bankkártyás vásárlási tranzakcióval díjmentesen teljesíthetőek a befizetések.

A Magyar Posta 2014 őszén vezette be a mobiltelefonra letölthető iCsekk applikációt, amely kényelmes megoldást biztosít a csekkbefizetésre az ügyfeleknek. Az alkalmazás népszerűsége folyamatosan növekszik, tavaly közel 1,5 millió tranzakció történt, 2018-ban pedig havonta átlagosan 150 ezer megbízást adnak fel az ügyfelek a mobilalkalmazáson keresztül.

„A Magyar Posta missziója az ügyfelek átsegítése a digitális világba. A Posta számos elektronikus csatornát indított a közelmúltban, és folyamatosan keressük a lehetőséget, hogyan lehet a tradicionális értékeink megtartása mellett az új ügyféligényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani. A Budapest Bankkal való együttműködés beleillik hosszú távú stratégiánkba, mivel a hagyományos csekkbefizetést ötvözi az elektronikus fizetési csatornák népszerűsítésével és a lakosság pénzügyi tudatosságának növelésével”

– nyilatkozta Forrai Péter, a Magyar Posta üzleti vezérigazgató-helyettese.

„A Budapest Bank arra törekszik, hogy ügyfelei számára olyan, a 21. század sztenderdjeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a készpénzhasználat helyett az online és bankkártyás tranzakciókat ösztönzik. Digitális stratégiánk megvalósításának fontos része a Budapest Mobil Internetbank, amellyel ügyfeleink átutalásokat indíthatnak, bankkártyájukat digitalizálhatják a mobilfizetés használatához, és mostantól a csekkbefizetést is intézhetik az új, QR Csekkbefizetés funkciónak köszönhetően. Az új kényelmi funkciót elsőként építettük be mobilbanki alkalmazásunkba, amely még egyszerűbbé teszi a mindennapi pénzügyeink intézését”

– mondta el Tóth Viktor, a Budapest Bank üzleti vezérigazgató-helyettese.

A banki mobil internetbank alkalmazás kiegészítése mind a bank, mind a Posta számára előnyös: a bank ügyfelei új, kényelmi szolgáltatás igénybevételére kapnak lehetőséget, a Posta pedig új csatornát nyit, ezáltal új ügyfeleket szerezhet. A megoldással mindkét fél szélesíti elektronikus szolgáltatási palettáját, és hozzájárul az ügyfélélmény növeléséhez.