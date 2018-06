Íme 7 app, amivel tökéletesen megszervezhetsz egy eseményt a Design Hét Budapestre

A fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Design Hét Budapest a jubileumhoz igazodva idén nem 10, hanem 15 napon keresztül, október 5-19. között várja majd az érdeklődőket.

Egy műhelylátogatás vagy szakmai bemutatkozás megszervezése, a közösségi médiában való népszerűsítése, a vendéglista összeállítása rengeteg odafigyelést igényel, így könnyen előfordulhat, hogy valami rosszul sül el. Szerencsére már léteznek olyan alkalmazások, amelyekkel könnyen kiküszöbölhetők ezek a problémák. Bemutatunk hét olyan ingyenes online vagy mobil applikációt, amelyek segítenek abban, hogy bárki tökéletes eseményt szervezhessen az idei Design Hét Budapestre! A tanácsok áttanulmányozása után itt találjátok a jelentkezési feltételeket.

Eventbrite – Átlátható regisztráció

Ezzel az alkalmazással könnyedén kezelhető az eseményre való regisztrálás és helyfoglalás. Nem kell attól félni, hogy nem marad elég hely a vendégek számára, mivel be lehet állítani a maximum létszámot is, illetve ha a program több időpontban is zajlik, jóval egyszerűbb a jelentkezők elosztása. Ez az applikáció segítséget nyújthat az olyan programok szervezőinek, ahol korlátozott számban tudnak csak érdeklődőket fogadni.

Trello – Munkatársak közötti gördülékeny kommunikáció

Ha te is folyton belezavarodsz a hosszú e-mail beszélgetésekbe és táblázatokba, a Trello-t neked találták ki. Az applikáció segítségével könnyedén kommunikálhatsz a munkatársaiddal és minden eseményeddel kapcsolatos fontos információt egy helyen találhatsz meg. Listákat és határidőket állíthatsz be és fájlokat tölthetsz fel úgy, hogy azokat minden csapattagod láthassa. Az értesítéseknek köszönhetően pedig senki nem fog lemaradni a legfrissebb változtatásokról sem.

Hootsuite – Eredményes kommunikáció a közösségi médiában

Megterhelő egyszerre figyelemmel kísérni a Facebookot, Instagramot, Twittert és a többi közösségi oldalt. A Hootsuite alkalmazásával viszont, amely szinte minden szociálismédia hálózattal kompatibilis, ezeket az online platformokat egy helyről lehet kezelni. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a posztok tömeges ütemezését, de a különböző oldalakon megjelenő bejegyzések népszerűségét is nyomon lehet itt követni.

Typeform – A vevői adatbázis megalapozása

A Typeform alkalmazásával már jóval az esemény előtt megtudhatod, mit szeretnének a résztvevők. Az applikáción keresztül kérdőíveket hozhatsz létre, amelyek kitöltésével tisztább képet kaphatsz arról, mit várnak az eseményedtől a szakmai résztvevők vagy a látogatók. Így könnyedén hozhatsz létre olyan rendezvényt, amivel mindenki maximálisan elégedett lesz. Utólag pedig az elégedettség felmérésében és egy vevői adatbázis megalapozásában is hatékony segítséget nyújthat ez a mobil alkalmazás!

MailChimp – Célzott hírlevélkezelés

A MailChimp egyike a legnépszerűbb hírlevélküldő- és adatbáziskezelő szolgáltatásoknak, amely segítségével könnyedén népszerűsíthetjük az eseményünket. Több listát is létrehozhatunk a hírlevelünkre feliratkozók számára, ahol 2000 előfizetőig ingyenesen tárolhatjuk az adatokat. A MailChimp segítségével jóval könnyebb lesz a hírlevelek kezelése, hisz megszerkeszthetjük a saját eseményünkre szabott hírlevél sablonunkat, emellett még a weboldalunkat is összekapcsolhatjuk az alkalmazással.

Behance – Kreatív online portfolió megalkotása

A Behance egy nemzetközi e-portfoliórendszer, amely révén megoszthatjuk munkánkat másokkal, illetve figyelemmel kísérhetjük a többi szakember portfolióját is. Ennek az alkalmazásnak a segítségével a cég arculatára szabva lehet létrehozni saját profilokat, ahol nemcsak a munkáikat mutathatják be a művészek, de az eseményeikre is meghívhatják a követőiket. A Behance segít abban, hogy kapcsolatokat szerezz, fejlődj és megtaláld a saját stílusod.

Issuu – Az eseményhez készült kiadvány online terjesztése

A 2007 óta működő dokumentummegosztó oldalt havonta körülbelül 100 millióan látogatják, jelenleg a világ legnagyobb elektronikus kiadással foglalkozó platformja. Az alkalmazás nagyon jól használható prospektusok, katalógusok, marketinganyagok webes megosztására. Az ingyenes regisztráció után kapunk egy tárhelyet, ahová feltölthetünk különféle dokumentumtípusokat (word, pdf, ppt) melyekből az alkalmazás egy internetes, lapozható magazint (e-bookot) készít. Az elkészült magazint egyszerűen megoszthatjuk az internetes közösségekben és természetesen saját weboldalainkon. Az Issuu remek lehetőséget kínál arra, hogy a tervezők a saját eseményükről készült kiadványukat a Design Hét Budapest után is megoszthassák a közönséggel.