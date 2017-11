A Snapchat mától felismeri az ételeket, állatokat és egyéb hasznos dolgokat

A Snapchat beújított egy kifejezetten menő új funkcióval, ami nem más, mint a tárgyfelismerés. A képlet egyszerű, a Snapchat felismeri a tárgyat amit kamerázunk, eztán ehhez illő filtert ajánl számunkra.

Ahogy az első képen is látható egy csomag gyorsfagyasztott csirkemell-darabka, egyből kiírja az app, hogy fú de jó lenne, ha megennénk ezt! Habár, a kép alapján nem ez az első ami eszembe jut, attól még tárgyfelismerésből ötöst érdemel az applikáció! Értelemszerűen ugyanez a képlet cicáknál és menő nyaralós helyeken is. – írja a The Verge

Ez is egy apró húzás, amivel próbálják érdekesebbé tenni az appot a felhasználók számára, ami még mindig, leginkább a tinik körében népszerű. A kiterjesztett valósággal és a tárgyfelismeréssel talán egy kicsit az idősebb generációt is sikerül bevonzani, mivel lássuk be, elég jó érzés, amikor a telefonunk felismeri a kutyánkat!