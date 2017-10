Ezzel az Androidos távvezérlő appal kb. mindent lehet irányítani

Nagyon sokszor merült már fel bennem, hogy miért nem lehet egy eszközről irányítani itthon a többi cuccot, most végre találtam egy olyan appot, amivel ez a világ legegyszerűbb dolga lett hirtelen.

Ehhez mindösszesen annyit kell tennünk, hogy letöltjük az Androidos appot a telefonunkra, illetve a ‘Max Remote Server‘-t a számítógépünkre, és már mehet is a móka. – írja a HVG.hu

Az applikáció segítségével összekötjük az eszközöket és innentől kezdve már irányíthatjuk is számítógépünket, akár ki is kapcsolhatjuk azt, de természetesen ennél sokkal többet tud a dolog. Vezérelhetünk Power Point prezentációt, média lejátszót (pl. VLC), egérré, joystickká, vagy numerikus billentyűzetté is alakíthatjuk telefonunkat, mindet simán fogja vinni, így ha nézzük a nagyképernyős TV-n a filmet, amit igazából a gépünkről nézünk HDMI kábel segítségével, akkor ezzel az appal megállíthatjuk, vagy akár helyre is rakhatjuk a feliratot, ha épp el van csúszva.