Hamarosan jön a ‘szundi’ gomb a Facebookra

Újabb bővítéssel rukkol elő a Facebook, miszerint most már nem csak az az opció marad idegesítő ismerőseinkkel szemben (vagy csoportokkal szemben), hogy leállítjuk a követésüket, hanem ezt most már megtehetjük ideiglenesen is, egy új fajta “szundi’ funkcióval.

Mint az a előző képen is megfigyelhető, egyszerűen beállíthatunk egy időszakot, amikor nem vagyunk kíváncsiak az adott tartalomra, illetve az opció, ugyanúgy a rendelkezésünkre áll, hogy örökre leállítsuk a követést. Ez egyrészt nekünk is nagy segítség, másrészt az oldalaknak is, hiszen így jóval kevesebb követőt fognak elveszíteni, mint eddig, hiszen ezzel nem szűnik meg a követés, csak ‘szundi’ üzemmódba vált.