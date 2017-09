Mikor jönnek rá a készítők az Instagram legnagyobb hibájára?

Számomra is elkerülhetetlen az Instagram, mint intézmény. Jó érzés azért néha 1-2 jobban sikerült képet megosztani a nagyvilággal és várni a reakciókat, de mi a helyzet a sztorikkal?

Gondoltam kipróbálom az Instagram sztoriját, amit ugye a Facebook sikeresen le is másolt, annyira népszerű lett a dolog. Az egyetlen hatalmas probléma az, hogy ha én előre el akarom készíteni a fényképemet, amit oda szeretnék feltölteni, abból egy béna, közelített, nagyított képet csinál. Miért?

Itt a példa:

Elkészítettem a képet a telefonommal fektetett pozícióban, a kedvenc asztali kaktuszomról, íme:

Eddig minden simán ment, ezután jön a probléma, amikor az Instagram Stories-on belül megnyitom a képet, ez történik vele:

Azt hiszem nem kell művészettörténésznek lenni ahhoz, hogy belássuk, ez így nagyon nem frankó, ráadásul semmi opciót nem ad az app, amivel ezt valahogy korrigálni lehetne. Érdekes módon akkor működik, ha képernyőfotót készítek az elkészült képről, és azt töltöm be. (erre véletlenül jöttem rá, miközben töltögettem fel a képeket, de működik)

Így hajlandó ilyen képarányú fotót is felölteni a történetek közé. Kérdem én, hogy ennyire szeretnék, ha a saját fotóappját használná mindenki a világon, vagy csak pusztán figyelmetlenségből tesznek keresztbe azoknak, akik szeretik előtte megkomponálni a képüket, mielőtt kirakják sztoriba? Akár ezt is megjavíthatnák, ha már a Facebooknak sikerült a messengert is kicsit helyrepofoznia!