Ismét megváltozott a Messenger, viszont most talán jobb lett, mint valaha

Ugye nem csak nekem tűnt fel, hogy nincs többé ‘napom” funkció a messengerben? Nyilván a kérdés költői, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy végre rájöttek, ez teljesen fölösleges ide.

Valószínűleg az is közrejátszhatott, hogy a Facebook-on található “történet” és a messengeres “napom” funkció gyakorlatilag ütötte egymást, hiszen nagyjából ugyanazt lehetett vele csinálni, egy idő után eltűnő tartalmat készíteni. Jó dolog ez, néha nekem is van kedvem a kutyáról, vagy a jól sikerült pizzáról kitenni 1-1 képet, amit mondjuk nem szeretnék 3 év múlva is visszanézni az instámon, de azért szeretném megosztani az ismerőseimmel ezeket az elképesztő sikereket, úgyhogy a funkciója világos.

Jó látni, amikor az appok jó irányba is alakulnak, még a “sponsored” sávot is meg tudom ezáltal bocsátani a messengernek, annyira nem is idegesítő, mint azt az előzetes pletykák alapján gondoltam.

Mostantól fölül prioritásban jelennek meg elérhető emberek, akikkel tényleg szoktunk beszélgetni, ez végre hasznos!