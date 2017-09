Íme az új Android Oreo legfontosabb tulajdonságai

Egy kicsit megállt bennem az ütő, amikor ma a telefonom (Galaxy S8) jelezte, hogy szoftvert szeretne frissíteni, azt hittem érkezik az Oreo, ehelyett kb semmi sem történt.

A hatalmas csalódásból felocsúdva gondoltam megnézem, mik azok a legfontosabb újítások, amiket most épp nem kaptam meg, de remélhetőleg egyszer csak számomra is elérhetőek lesznek.

A gyorsabb felhasználói élmény érdekében egy csomó háttérfolyamot lehet korlátozni a jövőbben frissülő Androiddal, illetve új értesítési csatornákkal is fogunk találkozni, ami felettébb izgalmasan hangzik! Továbbá lehet majd nyomni a kép-a-képben funkciót is, ami ugyancsak érdekes lehet, hiszen sokszor milyen jó lenne, ha egyszerre két dolgot is tudnánk úgy csinálni, hogy látjuk is mindkét folyamatot! Bár a Note készülékekben mindig is ketté lehetett osztani a képernyőt, ez azért sokkal jobban hangzik kisebb képernyőfelületen is!

Nagyon várom még a betűtípusok hatalmas tárházát, kíváncsi vagyok mennyire lehet Comic Sans-al elrontani a gyönyörűen megalkotott kezelőfelületeket, illetve az automatikus kitöltési funkció is nagyon hasznos lesz, főleg ha kirántják a zsebünkből a készüléket a 4-6-os villamoson éjszaka!

Szarkazmust félretéve ezek remek és segítő attribútumai lesznek az Oreonak az már egyszer biztos, de érdemes azért ezekkel felelősséggel bánni, főleg ahol a személyes adataink vannak veszélyben!