Frissülnek a mobilok: tegnap bemutatták az Android Oreo-t

Mint azt már sejteni lehetett, ismét egy az ABC sorában következő édességről kapta a nevét a legújabb Android operációs rendszer, ami nem más, mint a méltán híres Oreo.

A teljes napfogyatkozással egybekötött szuperhősös imidsz mellett a szokásos dolgokat kapjuk, azaz szépen ki lesznek javítva az aktuálisan elavult dolgok, illetve jön egy elég vagány “kép a képben” funkció. Akinek nem Pixel vagy Nexus van ráírva a készüléke hátuljára annak valószínűleg még várni kell 1-2 hónapot a frissítésre, derül ki a HVG.hu jelentéséből.

Természetesen nagyobb biztonságot nyújt majd, gyorsabb lesz, illetve az értesítések is megváltoznak picit. A menü rendszer is fejlődik majd, sokkal érthetőbb lesz azok számára is, akik csak most csatlakoznak az Android családjához.