YouTube-ozás közben sem maradhatunk le a legfrissebb hírekről

Bárhogy is hívjuk: fülnek, doboznak, rovatnak, a lényeg ugyanaz, a YouTube beújít!

Mindenre van válasza a legnépszerűbb videómegosztó portálnak, ahogy legutóbb már említettem a YouTube messengernél is, egyre sokoldalúbb lesz az oldal is és az applikáció is. A legfrissebbet az Android Police oldalán olvashatjuk, ahol arról van szó, hogy a megújult YouTube felület mostantól elsőként nem az ajánlott videókat fogja feldobni, hanem a legfrissebb hírekkel szolgál nekünk.

Nálunk ez még nem így néz ki, legalábbis nálam biztos nem, hiszen most csekkoltam le, de valószínűleg nemsokára Európában is átalakul egy picit a felület. Nem is baj, ha tudunk a legfrissebb hírekről, persze csak akkor, ha azok 100%-ig hitelesek.