Amíg az Instagramon Skype-olhatunk, addig a YouTube-on Messengerezhetünk

Most már nem csak Instagramon chatelhetünk ismerőseinkkel, hanem akár YouTube-on is írhatunk barátainknak, videókkal kapcsolatosan.

Számomra érthetetlen módon egyre népszerűbb a YouTube csevegője. Nem értem, miért kell mindent összevonni, de ám legyen. Nagyon hasonló az általunk nagyon is jól ismert Facebook Messengerhez, annyi, hogy könnyebb a YouTube videókat megosztani, olvashatjuk a napidroid.hu-n.

Ugyanúgy lehet egyénileg és csoportosan is chatelni, mint a Messengerben, ahogy a videón is látható. Próbáld ki, valószínűleg már nálad is elérhető a funkció, ha nemrégiben frissített az alkalmazás!