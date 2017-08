Kezdő androidos vagy? Akkor ezt az 5 appot töltsd le első körben:

Mindegy, hogy hitét vesztett iPhone felhasználó voltál, vagy még valami ősrégi Windows phone-t hajítottál ki és vettél Androidosat, a kezdet akkor is mindig kicsit döcögős

A Google Play áruház egy hatalmas tér, végtelen applikációkkal. Ha valamennyire nem tájékozódunk, akkor viszont rengeteg olyan alkalmazásba futhatunk bele, amit később megbánhatunk, miután heteken át kínlódtunk vele, ezért gondoltam összeszedek pár olyan alapvető app-ot, amit a kezdetekben mindenképp érdemes kipróbálni.

#1 Nova Launcher

Én személy szerint sokáig nem is tudtam eleinte, hogy létezik ilyen opció, amikor az Omnia II-es Windows-os telefonomról Note 3-ra váltottam. Persze aki már veterán Android ügyileg annak egyértelmű, hogy a launcher-t is lehet változtatni. A Nova Launcher az egyik legnépszerűbb ezen a téren, mert ez a legokosabb és a legállíthatóbb. Én személy szerint az Evie-t jobban kedvelem már minimalista design-ja miatt, de évekig használtam a Nova-t teljes megelégedéssel.

#2 AirDroid

Ez az app egyszerűen összeköti a telefont a laptoppal, legyen az Apple vagy Windows, teljesen mindegy neki, még az értesítéseket is megjeleníti a gépen. Az AirDroiddal akár a telefonunkat is megtalálhatjuk, ha épp elveszítettük, illetve a kameráját is irányíthatjuk róla.

#3 Out Of Milk

Az Out Of Milk azoknak való, akik nem szeretnek a az áruház közepén tanácstalanul nézelődni, hogy hátha eszükbe jut, vajon mi is hiányzik a hűtőből. Teljesen egyszerű, letisztult design-al rendelkező app, amit megoszthatunk társunkkal, így ketten is lehet szerkeszteni a listát, ami percenként frissül.

#4 Money Pro

A Money Pro egy egyszerű intelligens pénzügyeinket rendben tartó app. Sokat kipróbáltam már, nem ez a legszebb, de az biztos hogy szinte ez az egyetlen használható a palettán. Gyors, egyszerű, szerkeszthető és előre vetített költségvetést is készíthetünk vele, hogy ne szaladjon el velünk a ló.

#5 Fotor

Nem is tudom már miért, de valamiért a Fotor maradt meg nekem, mint képszerkesztő. Talán azért, mert egyszerű és ízléses az egész, illetve nagyon jók benne a filterek és a kollázs funkció. Persze mindez az Instagram-ra is igaz, de ha nem oda szeretnék posztolni, hanem csak megszerkeszteni egy képet, akkor mindig ezt használom.

Talán ezt az 5 appot érdemes letölteni az egyértelműek mellé (Facebook, Insta. stb.) ahhoz, hogy könnyebb legyen az életünk. Hasznosak, egyszerűek és dizájnosak.