De szuper lett volna, ha egyből így néz ki a BKK online shop

A BKK T-Systems által készített elektronikus jegyrendszerével kapcsolatban nemrégiben írtam is egy hosszabb gondolatmenetet. Most, hogy tisztáztuk a legfőbb gondolatokat az üggyel kapcsolatban, akkor ne menjünk már el amellett, hogy dizájn ügyileg hogyan is nézett ki ez az egész.

Csodaszép nem? Hát egyáltalán nem. Nem tudom ki volt az az ízlésficamos, aki rárakta a dátumot a zöld villamosra (minden rossz), illetve ez a béna kék header a zöld felirat felett. Miért? Merült fel a kérdés bennem, amikor pl. a menetrendes app teljesen rendben van, használható, ízléses, van kedvem nyomkodni. Egy ilyet, ha muszáj lenne sem, inkább megveszem sorban állás terhével.

Ez az egész dizájn ügy nem csak nekem szúrt szemet, hanem szerencsére Korpai Daninak is, aki csinált is pár új koncepciót, hogy egy kicsit ízlésesebb irányba terelje a dolgokat, hátha a szeptemberre megújuló app nem lesz teljesen élvezhetetlen. Ezeket közzé is tette a Szifon.com-on, ahol csomó elszúrt példára mutat jó ötleteket.

Az előző jegy felülete kb így nézne ki:

Egyébként készített egy videót is, ahol kicsit részletesebben kiderül, mire is gondolt Dániel: