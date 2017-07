A Facebook kamerájával már GIF-et is készíthetünk

Miután a Facebook frissítette a gifes cuccokat, és elég könnyedén tudunk stock, vagy mások által legyártott gifekből válogatni, és érzelmeket kifejezni kommentekben, mostantól 1 mozdulattal elkészíthetjük sajátunkat is!

A Gif opciót a kameránál találjuk, mégpedig akkor amikor fotót akarunk csinálni, egyszerűen kezdjünk el jobbra lapozni, amíg nem jön a GIF oldal. Amellett hogy gifet kész, tele van mindenféle filterekkel, mint a snapchat, úgyhogy ezekkel is fel tudjuk dobni a mini videónkat. Egyetlen hátránya, hogy kizárólag Facebookon oszthatjuk meg az elkészített gifet, sem lementeni, sem külső linket nem tudunk varázsolni hozzá.

Ugyebár nemrégiben jött be az is, hogy borítóképünket videóra tudjuk cserélni, most egy újabb mozgóképes opció hullott a kezünkbe, ebből is látszik, hogy minden irány a videókra mutat és efelé is fog haladni.

forrás: engadget.com