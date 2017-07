Hatalmasat újított a Google Térkép!

A Google mától Magyarországon is elérhetővé teszi azt a funkciót Térkép alkalmazásában, amelynek segítségével a felhasználók már utazásuk megtervezésénél láthatják, mely épületek, liftek, éttermek, azok, amelyek akadálymentesen megközelíthetőek. A felhasználók közreműködésével a térképen egyre több, valós idejű információ lesz elérhető az akadálymentesített létesítményekkel kapcsolatban.

Magyarországon több mint 230,000 mozgássérült él a KSH legfrissebb rendelkezésre álló adatai szerint, akik számára a mindennapi életet könnyítheti meg, ha előre tudnak tájékozódni arról, hogy úti céljuk akadálymentesen megközelíthető és használható. A Google Térkép mától új funkcióval bővül, melynek segítségével a felhasználók olyan információkat adhatnak meg, mint hogy egy bejárat vagy lift kerekesszékkel is megközelíthető-e, van-e kifejezetten mozgáskorlátozottaknak kialakított parkoló, valamint, hogy kerekesszékkel is könnyedén elférnek-e egy étteremben. Annak érdekében, hogy a közreműködni kívánó felhasználók hitelesen tudjanak válaszolni ezekre a kérdésekre, a Google egy útmutatót is készített.

A funkció mától automatikusan elérhető a Google Térképen belül, amit a felhasználók az alkalmazás, azon belül a menü megnyitása után “Az Ön által hozzáadott tartalmak” gombra kattintva érhetnek el. Ezzel megjelenik a “Hiányzó információ hozzáadása” opció, amelyet “Hozzáférhetőség” szerinti rendezésre kell beállítani. Ezt követően megadhatók azok az információk a kiválasztott helyekről, amelyek segítik az érintettek tájékozódását, ezeket az alkalmazás automatikusan menti.