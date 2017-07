BDPST GO: A legjobb városnéző app, amit le kell töltened!

Volt valaha olyan érzésed, amikor egy új városba érkeztél, hogy valamit ki fogsz hagyni? Vagy esetleg lemaradsz valami látványosságról, vagy menő helyről? Vagy egyszerűen csak eleged van az ugyanolyan sémára épülő, pénztárcát nem kímélő turista körökből, vagy a szokásos, unalmas nevezetességekből? – Teljesen helyén való az ilyesfajta aggodalom, ha épp Budapestet szemeltük ki úti célként.

Ha valaha is felmerültek benned a fent elhangzott kérdések, máris mutatjuk a segítséget: A megoldás a BDPST GO.

Egy új innovatív városnéző applikációról van szó, amivel kiválaszthatod a saját útvonaladat, illetve nevezetességeket, amit meg szeretnél nézni. Ezek az útvonalak egy kifejezetten egyértelmű térképen jelenítődnek meg az applikáció segítségével. (ha jobban megszoktuk a Google Maps-ot ,plusz opcióként választható) Természetesen a folyamatos GPS kapcsolat miatt gyakorlatilag eltévedni a városban innentől kezdve lehetetlen, csak arra kell ügyelnünk, hogy mindig legyen elég töltöttség az akkumulátorban. Ha mégis elvesznénk, legrosszabb esetben kevésbé ismert helyekre tévedhetünk, ami a még inkább kalandvágyók számára egyenesen ajándék!

Ha egyedül szeretnél csatangolni úgy is, vagy ha barátokkal/családdal/ismerősökkel/munkatársakkal, könnyedén meg tudod osztani az általad összeállított útvonalat, így sokkal egyszerűbb megbeszélni egy találkozót is az újonnan megismert városban, vagy csak eldicsekedni vele épp milyen jól érzed magad!

Kocsmatúra mennétek egy durva szemeszter után? A BDPST GO ebben is tud segíteni! Ha esetleg nem szeretnénk bajlódni saját útvonalunk tervezgetésével, akkor érdemes a ‘Must-See routes’ azaz a kihagyhatatlan útvonalak közül választani, hiszen az app-ban eleve össze vannak állítva ilyenek, aki pedig nem szereti, ha ennyire be van osztva az ideje, az nyugodtan sétálgathat bármerre, elég néha rápillantani az app-ra, ha épp unalmassá válik a céltalan séta.

Mindezek mellet részt vehetünk egy játékban is, ahol trükkös kérdéseket tesz fel nekünk az applikáció, amiket ha helyesen válaszolunk meg, értékes nyereményeket kapunk! Jó válaszokért vouchert kapunk, amiket beválthatunk a város megadott pontjaiban belépőkre, vagy egyébb akciókra, ráadásul az eredeti ár töredékéért. Ez elég kihagyhatatlan ajánlatnak tűnik!

A helyes válaszok megadása a nyeremények mellett lehetőséget ad arra, hogy versenyezzünk a többi felhasználóval, hogy ki mennyire ismeri a fővárost, mennyire sikerült bejárni az útvonalakat, illetve felfedezni a titkos helyeket.

Ha végeztünk a napi kirándulással, ünnepeljük meg, és váltsuk be a nyereményeinket a számtalan helyből, amikből választhatunk. Ne feledjük, ezek a voucher-ek teljesen ingyenesek, nincs semmilyen rejtett költség, ami majd utólag derül ki, ugyanúgy ingyenes, mint maga az applikáció.

Több városnézős appot is kipróbáltunk már az évek során, de ennyire kézenfekvő, egyszerű és menő nyereményekkel ellátott applikációt nem láttunk még, úgyhogy érdemes letölteni a Play Áruházból és elindulni felfedezni a fővárosunkat, ha nem ott élünk azért, hogy megismerjük minél több részét, ha ott élünk, akkor pedig olyan dolgokra bukkanjunk rá, amiket eddig esetleg a hétköznapok során észre sem vettünk.