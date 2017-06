Személyi kölcsön akár 7 perc alatt? Igen, lehetséges!

Számos új, innovatív funkcióval bővült a CIB Bank mobilalkalmazása. A bank ügyfelei az applikáción keresztül, bankfiókba látogatás nélkül tudnak személyi kölcsönt igényelni akár 7 perc alatt, és a napi kis összegek megtakarítását lehetővé tevő, Dayposit nevű szolgáltatás is elérhetővé vált az appban. A bank hamarosan megújítja internetbanki felületét is, amelynek felépítése hasonló lesz az applikációéhoz.

A CIB Bank tavaly tavasszal vezette be mobilalkalmazását, melyet jelenleg már több mint százezer ügyfél használ. A bank az applikációt folyamatosan új funkciókkal bővíti, melynek keretében most lehetővé tette ügyfelei számára a személyi kölcsön online igénylését is: az ügyfelek személyre szóló ajánlatot kapnak az applikációban, és ha érdekli őket a lehetőség, néhány lépésben igényelhetnek személyi kölcsönt az ajánlatban szereplő összeg erejéig. A folyamaton végighaladva akár kevesebb, mint 7 perc alatt megtörténik az automatikus bírálat és az igényelt hitelösszeg folyósítása az ügyfél CIB Banknál vezetett bankszámlájára.

Az alkalmazás másik új, innovatív eleme a Dayposit megtakarítási számla, amely a CIB Bank ügyfelei számára gyorsan és egyszerűen megnyitható az applikációban. A Dayposit egy virtuális persely segítségével ösztönöz kisebb összegek rendszeres megtakarítására: a funkció révén száz és ötezer forint közötti címleteket tud átvezetni saját számláiról az ügyfél, akár napi rendszerességgel is.

„A Dayposit számla bevezetésének a célja, hogy az ügyfeleket rendszeres megtakarításra ösztönözze, interaktív módon, edukációs jelleggel”

– mondta Molnár Péter, a CIB Bank Digitális Csatornák vezetője.

„A Dayposit lényege, hogy ha például úgy alakul a napunk, hogy a szokásosnál eggyel kevesebb kávét iszunk, akkor az így el nem költött összeget egyszerűen áthúzhatjuk a megtakarítási számlánkra, és ezekből a kis összegekből akár jelentős megtakarítás is összejöhet”

– tette hozzá.

A CIB Bank hamarosan elindítja új internetbankját, a CIB Online-t is, amely ugyanazt a felépítést és funkciókat követi majd, melyeket az appban már megszerettek az ügyfelek. Az átállás ugyanakkor fokozatos lesz, hiszen az új online felület párhuzamosan fut majd a már megszokott CIB Internet Bankkal: amíg annak összes funkciója nem válik elérhetővé az új internetbankban, addig természetesen azt is használhatják az ügyfelek.