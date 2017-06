Látássérült embereken segít az új magyar App

Bármilyen társadalmi problémára gyógyírt jelentő applikáció élhetőbbé teszi a világot –ez a felismerés vezérelte a Microsoftot, amikor útjára indította az Imagine Cup-ot. A nemzetközi megmérettetés idei, Seattle-ben megrendezendő döntőjében Magyarországot egy olyan csapat képviseli, amely vak és gyengénlátó embereknek adja vissza az olvasás élményét.

A nemzetközi Microsoft Imagine Cup-on évről-évre kiemelkedően teljesítenek a magyar csapatok. A magyarországi döntőt idén is egy felkészítő kurzussorozat előzte meg: az Imagine Cup Seminar célja egyebek közt az angol nyelv és a prezentációs technikák gyakorlásával felkészíteni a csapatokat a hazai, majd a nemzetközi fellépésre. A szeminárium résztvevői közül hat csapat jutott be a hazai döntőbe, közülük a GloveEye került ki győztesen. Ők képviselhetik Magyarországot Seattle-ben a több mint 30 ország részvételével zajló, 2017 nyarán megrendezendő Imagine Cup nemzetközi döntőjén, ahol a fődíj 100 ezer dollár.

Megoldásuk lényege, hogy Braille-írásra fordítva teszik a nyomtatott szövegeket olvashatóvá a látássérült felhasználóknak. Az ujjra erősített speciális eszközzel nyomon követett szöveget a mobiltelefon beolvassa és Braille-jelekre fordítja, amelyeket az eszköz valós időben juttat vissza az olvasó ujjbegyébe. A Microsoft AI (mesterséges intelligencia) megoldását használó mobilapplikáció az okostelefonok mellett okostollakkal és HoloLens-szel is együttműködik.

„A versenyre minden évben rengeteg tehetséges fiatal jelentkezik, jól átgondolt, innovatív ötletekkel. Számos olyan van ezek között, amely startup környezetben is megállná a helyét”

– mondta Grósz Judit, a Microsoft Magyarország Marketing és Operatív igazgatója

„Fontos és hasznos dolognak tartjuk, hogy visszaadjuk az olvasás élményét azoknak, akiknek elveszett, és azoknak is, akiknek soha nem adatott meg.”

– fogalmazott Fülöp Ádám, a GloveEye fejlesztője.

A Microsoft 2004 óta rendezi meg az Imagine Cup nemzetközi versenyt, mert hisz abban, hogy a fiatalok innovatív személetükkel és tudásukkal képesek jobbá tenni a világot. Az elmúlt 13 évben 190 országból összesen 1,65 millió fiatal vett részt a megmérettetésen. A nemzetközi döntő győztes csapata 100 ezer dollárral gazdagodik, amelyet projektjük megvalósítására fordíthatnak. Ám a seattle-i döntő nem csupán ezt tartogatja számukra: a három napos esemény során a diákok megismerkedhetnek egymással, a zsűritagokkal, és lehetőségük nyílik olyan hasznos technológiai és üzleti ismeretek elsajátítására, kapcsolatok kiépítésére, amelyek fontosak lehetnek jövőbeni karrierjükben.

Szintén a diákoknak, de a hardcore fejlesztőknek szól a komoly IT ismereteket igénylő verseny, az idén első alkalommal megrendezett Microsoft Imagine Learn to Win Contest. A Microsoft Student Partnerek által szervezett megmérettetésen egy, a fesztiválokra való belépést megkönnyítő applikáció megalkotása volt a döntős feladat.

A ve rsenyen közel száz induló közül az ötletes nevű Csapatnév (középiskolás kategória), illetőleg az Árkád (egyetemista kategória) csapatok bizonyultak a legjobbaknak: ők tervezték meg a legötletesebben azt a telefonos alkalmazást, amely egy képzeletbeli zenei fesztivál regisztrációit és check-injét intézi. A Csapatnév ráadásul – a zsűri szavaival élve – egy profi fejlesztő csapat tudásával és szakértelmével oldotta meg a feladatot. Az Árkád pedig azzal érdemelte ki a jutalmat, hogy nem csupán megoldották, hanem tovább is gondolták a problémát: a regisztrációs felületet egy chatbot és a Microsoft Bot Framework segítségével alakították ki, ezzel pedig elérhetővé tették az alkalmazásukat az összes létező platformon.

Forrás: Microsoft News Center