A Futball szerelmesei nagyon fognak örülni a Pepsi új Facebook reality-jének

Most először maguk a játékban résztvevők alakíthatják és irányíthatják az eseményeket, és kísérhetik el Európán átívelő útjára a Pepsi legújabb kampányának főhősét, aki a futball és a szurkolás világának megismerése céljából egészen az UEFA Champions League cardiffi döntőjéig utazik. Az egyedülálló kezdeményezés révén a játék résztvevői naponta dönthetnek arról, hogyan alakuljon az utazás útvonala és története, miközben izgalmas kihívások elé állítják a Pepsi utazóját, Saiidot. A háromhetes túra során a kampány főhőse folyamatosan választási helyzetekbe kerül, amelyek kimeneteléről online dönthetnek a Pepsi-rajongók reakciójelek segítségével.

A május 13-án induló utazás alatt Saiid, vagyis Süveg Márk, az Akkezdet Phiai zenekar alapítója, a Pepsi kalandora megismerkedik a foci és a szurkolás világával, végállomása pedig az UEFA Champions League cardiffi döntője lesz. A Pepsi-rajongók maguk is részesei lehetnek a három hetes utazásnak, ugyanis teljes egészében ők irányíthatják az útvonalat, és így a történet alakulását is. Ehhez naponta kell meghozniuk az izgalmas lehetőségeket rejtő döntést a Pepsi hivatalos Facebook oldalán, reakciójelek segítségével arról, hogy merre menjen tovább, és milyen kihívást teljesítsen Saiid. Az interaktív Facebook realityhez a játékot és annak menetét bemutató kisvideók is készültek.

„Amikor csak tehetem, utazom, hogy minél több kultúrát, embert ismerhessek meg, így nem is volt kérdés, hogy igent mondok a Pepsi felkérésére és az Európán átívelő kalandra. Kíváncsi vagyok, milyen döntéseket hoznak helyettem a játékban résztvevők, és mennyiben fog változni a focihoz való hozzáállásom, hiszen most elmerülhetek a focirajongók világában, a focis hagyományokban itthon és Európa számos országában”

– mondta el Saiid, a Pepsi utazó kampányának főhőse.

A Pepsi minden hétköznapi és különleges pillanatot megél, különös tekintettel azokra a momentumokra, amikor arról kell döntenünk, belevágunk-e egy kalandba, követjük-e a szenvedélyünket anélkül, hogy bármi is visszatartana bennünket. A márka és nem mindennapi kampánya ezekre az izgalmas, pozitív kimenettel bíró döntésekre, kalandokra helyezi a hangsúlyt.