Érintéses fizetéssel bővül a Telenor Wallet alkalmazás

A Telenor Magyarország és a Budapest Bank közös mobilfizetési megoldásával bővül a Telenor Wallet alkalmazás, amely így egy helyre integrálja a Telenor mobilfizetési megoldásait. Az új szolgáltatás, a Telenor MobilPass révén elérhetővé válik az érintéssel történő fizetés több mint 83 ezer POS-terminállal felszerelt magyarországi üzletben, valamint külföldön is. Ezzel a Telenor alkalmazása a világ első olyan mobilszolgáltatói tárcája, amely a távoli és az érintéses fizetést egyaránt támogatja, valamint egyszerre megtalálható benne NFC-technológia és a MasterPass szolgáltatás. A megoldás a Telenor kijelölt üzleteiben egyablakos ügyintézéssel lesz majd igényelhető.

Ahhoz, hogy a Telenor és a Budapest Bank közös fejlesztésének köszönhetően bankkártyaként lehessen fizetni az arra alkalmas POS-termináloknál, NFC-képes, androidos mobiltelefonra és NFC-képes SIM-kártyára van szükség – amelyre a megrendelést követően telepítésre kerülnek a bankkártya-adatok –, továbbá a Telenor MobilPass fizetési szolgáltatásra és a Telenor Wallet alkalmazásra. A Telenor MobilPass szolgáltatással a Telenor kártyás vagy számlás, és akár üzleti előfizetői anélkül tehetik érintéses fizetésre alkalmassá okostelefonjukat, hogy meg kelljen szüntetniük meglévő banki kapcsolatukat, vagy banki ügyintézésre lenne szükségük.

Az érdeklődők számára a Telenor kijelölt üzleteiben rövid személyes ügyintézéssel igényelhető Telenor MobilPass kártya segítségével a Telenor Wallet alkalmazás feltölthetővé válik meglévő bankszámláról indított tranzakcióval, például netbanki utalással. Ezt a feltöltött összeget lehet érintéses fizetésre használni. Ehhez egy szintén ingyenes plasztikkártya is jár – külön kártyadíj nélkül –, amellyel további Telenor Wallet-szolgáltatások válnak elérhetővé, valamint hasznos lehet azokban a helyzetekben, amikor valahol nincs érintéses fizetésre alkalmas POS-terminál, vagy az ügyfél a feltöltött összeget internetes vásárlással költené el, vagy esetleg érintéses készpénzfelvételre nem alkalmas ATM-ből venne fel pénzt.

A Telenor MobilPass szolgáltatás havidíja bruttó 490 forint. Annak érdekében, hogy a Telenor ügyfelei most kötöttségek nélkül kipróbálhassák az érintéses fizetés élményét, az első 3 hónapban havidíjmentesen használhatják a szolgáltatást. Emellett a Budapest Bank minden felhasználó egyenlegére egyszeri 1000 forintot utal a számlanyitást követő munkanapon, hogy azonnal kipróbálható legyen a szolgáltatás. A szolgáltatást számlanyitási díj nem terheli, emellett minden tranzakcióról díjmentes SMS-értesítés jár hozzá.

Az érintéses fizetés mellett a Telenor Wallet más funkciókkal is bővült a közelmúltban. Az alkalmazás, amelynek fejlesztéséhez a Telenor a Cellum Zrt.-t, technológiai hátterének biztosításához pedig a Gemaltót választotta, a Telenor minden mobilfizetési szolgáltatását integrálja, hogy minél szélesebb körű fizetési élményt biztosítson a felhasználóknak. A mobilparkolás, autópályamatrica-vásárlás, számlabefizetés, feltöltőkártyás egyenlegfeltöltés, taxirendelés, lottó, utasbiztosítás és Telenor-tartozékok vásárlása mellett már a pizza.hu-ról való ételrendelés, a jegy.hu rendszeréből való jegyvásárlás, valamint kuponbeváltás is intézhető vele kényelmesen, egy helyen; az elérhető szolgáltatások köre pedig várhatóan tovább bővül majd.

„Felmérésünk szerint ügyfeleink a pénzügyek terén három fő tényezőt tartanak fontosnak: kontroll, egyszerűség és személyre szabottság, amit a Telenor MobilPass szolgáltatás és a Telenor Wallet fejlesztésekor is szem előtt tartottunk. A MobilPassban azzal, hogy meghatározhatják, mekkora összeget töltenek fel, kontrollálhatják pénzügyeiket; a mobilos érintéses fizetés egyszerűsége pedig a személyre szabható Telenor Wallet használatakor egyaránt érvényesül. Az érintéses fizetési megoldás bevezetésével fontos mérföldkőhöz értünk, így ügyfeleinknek már a személyes vásárlások alkalmával is kényelmes, gyors és biztonságos mobilfizetési megoldást kínálunk”

–mondta el Banovic Aleksandra, a Telenor lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

„A banki környezet jelentős átalakuláson megy keresztül: elmosódnak az iparágak közötti határok, és már nemcsak a pénzügyi szolgáltatókkal kell versenyeznünk az ügyfelekért. A Budapest Bank digitális jövőképe a már meglévő üzleti erősségeinkre és stratégiánkra épül, és célunk, hogy néhány éven belül a digitalizáció tekintetében is ott legyünk a nagybanki élvonalban. Ennek egyik fontos lépése a Telenorral közösen bevezetett virtuális fizetési rendszer, amely magasabb szintre emeli a bankolás élményét ügyfeleinknek”

– mondta el Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetője.

A Budapest Bank ügyfelei – feltéve, hogy a Telenor ügyfelei is egyben – hamarosan a bank öt fiókjában is megrendelhetik a bank mobilfizetési szolgáltatását. A bankfiókokban szükség esetén NFC-képes SIM-kártyát is lehet igényelni, így az ügyfeleknek elegendő az egyik szolgáltatót felkeresniük a teljes körű ügyintézéshez.