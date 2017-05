Fuss és fogd a pénzt az új magyar appal

A futók 62 százaléka visz magával valamilyen technikai eszközt sportoláshoz, legtöbbször mobiltelefont, 38 százalékuk pedig valamilyen futáshoz kapcsolódó applikációt is használ – derül ki az NN Biztosító magyar internetezők futási szokásait vizsgáló reprezentatív, online kutatásából. Erre a fogyasztói igényre reagálva az NN ingyenes futóalkalmazást fejlesztett. A runaddict újszerűsége abban rejlik, hogy a futók számára kitűzött kihívások teljesítését vásárlási kedvezményekkel jutalmazza.

A magyar internetezők 29 százaléka legalább hetente egyszer fut, átlagosan 4,3 kilométert – állapította meg az NN Biztosító reprezentatív online felmérése*. A futók által használt technikai eszközök közül a mobiltelefon a legnépszerűbb, a megkérdezettek 54 százaléka használja ezt a sportoláshoz. Minden hatodik futó visz magával valamilyen specifikus eszközt, például futóórát, okosórát, vagy aktivitásmérő pántot.

A felmérésben résztvevők 38 százaléka használ futóapplikációt. Az alkalmazásokra a többségnek (84 százalék) azért van szüksége, hogy pontosan tudja, hány kilométert futott. 56 százalék a futótevékenységét követi velük, 35 százalék pedig az elégetett kalóriát tartja számon ilyen módon.

A kutatás feltárta azt is, hogy a megkérdezettek kétharmada örülne annak, ha egy futóalkalmazással pontokat gyűjthetne, amelyeket különböző futáshoz szükséges sportfelszerelések és kiegészítők vásárlására fordíthatna.

„A futás egyre növekvő népszerűsége, valamint a digitalizáció által kínált lehetőségek inspirálták az NN Biztosítót, hogy futóalkalmazást fejlesszen, runaddict néven.”

– jelentette be Sztanó Imre, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója az applikációt bemutató sajtóeseményen. Az Androidra és iOS-re április 28-tól ingyenesen letölthető magyar nyelvű runaddict különlegessége abban rejlik, hogy a kitűzött kihívások elérését különféle vásárlási kedvezményekkel jutalmazza. A runaddict felhasználói a megtett kilométerekért cserébe pontokat gyűjthetnek, melyeket az alkalmazás partnereinél futással, sportolással és egészséges életmóddal kapcsolatos kedvezményekre válthatnak be.

Működési elve egyszerű: bejelentkezéskor összekapcsolódik az Apple Health vagy a Google Fit alkalmazásokkal, majd ezek adatait felhasználva követi, hogy a felhasználó mennyit futott. Mivel az Apple Health és a Google Fit tud adatokat gyűjteni a népszerű futóalkalmazásoktól, így a runaddict közvetetten mérni tudja az ezekkel megtett kilométereket is.

Az applikáció emellett listázza a közelgő futóversenyeket is és a futók az appon keresztül könnyen navigálhatnak a versenynevezési oldalra. Az NN Biztosító a versenyre nevezéshez vagy egy kihívás részeként ajándék csoportos élet- és balesetbiztosítást ad a futónak, melyhez meghatározott futó asszisztencia szolgáltatások is párosulnak. Ennek köszönhetően a hét minden napján 0-24 órában orvosi call centert hívhatnak, megszervezhetik ortopédiai vizsgálatukat és telefonos edzői konzultációt is kérhetnek.

„Futóként és vállalatvezetőként is lelkes híve vagyok a runaddict alkalmazás ötletének a kezdetektől fogva. Azért szeretem, mert ebben a fejlesztésben a digitalizáció segítségével kézzelfogható előnyöket tudunk nyújtani a sportos életet élőknek. A runaddict szervesen illeszkedik vállalati stratégiánkba, mely szerint vezető szerepet szeretnénk betölteni a biztosítási innovációban”

– hangsúlyozta Sztanó Imre.