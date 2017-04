Az új igus okostelefonos alkalmazással egyszerűen kiszámítható a csapágy illesztése

Mostantól az igus, a mozgó alkalmazásokhoz használható műanyagok szakértője által kifejlesztett illesztéskalkulátor is bővíti az iOS és Android operációs rendszereken működő okostelefon-alkalmazások sorát. A kalkulátorral egyszerűen kiszámíthatók az ISO 286 szerinti méretek és tűrések.

Adjon meg egy 0,01 és 500 milliméter közötti névleges méretet, írja be a furatok és tengelyek tűrésértékeit, majd végeztesse el a számolást – ilyen egyszerűen működik az igus új illesztéskalkulátora, amely segítségével a felhasználó meghatározhatja a méreteket és tűrésértékeket. A kalkulátor a legkisebb és legnagyobb méretek mellett a megfelelő illesztési módot (laza vagy szoros illesztés) is megadja. A kisméretű okostelefonos alkalmazásban lévő eszköz offline módon is használható, ami főként elszigetelt gyárcsarnokokban vagy biztonsági szempontból védett területeken jelent nagy előnyt. A felhasználó igény szerint bármikor átválthat a metrikus és az angolszász mértékegységek között.

Minden hasznos információ egy helyen

Az alkalmazáson belül a kalkulátort további információ és a tűréstartomány kiszámításához részletes útmutató egészíti ki. Ezenkívül a felhasználók közvetlen kapcsolatba léphetnek az igus csapágyszakértőivel, vagy a további igus mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül maguk is tájékozódhatnak. Az alkalmazás jelenleg német és angol nyelven érhető el Android és iOS operációs rendszerrel működő készülékekhez. Az alkalmazás hamarosan további nyelveken és egyéb operációs rendszerekkel is használható lesz.

Forrás: igus GmbH