Ismerősök a térképen: a BringaMánia app megmutatja, merre tekernek a barátok

A McDonald’s a tavaszi biciklis szezonra új, izgalmas funkciókkal fejlesztette navigációs alkalmazását, a BringaMánia appot. Mostantól a térképen azt is láthatjuk, merre tekernek ismerőseink, és egy gyors chateléssel akár spontán közös biciklizést is leszervezhetünk velük. Az applikáció május végére a Balaton körüli biciklis útvonalakkal egészül ki, az elkövetkező hónapokban pedig további nagyvárosok is felkerülnek rá.

A McDonald’s tavaly szeptemberben indította el BringaMánia alkalmazását, hogy a budapesti és főváros környéki bicikliseknek segítséget nyújtson a navigációhoz. Az applikáció úgy navigál bennünket az utakon, hogy figyelmünket teljes mértékben a forgalomnak szentelhetjük, hiszen tekerés közben elég csak néha rápillantani a kijelzőre, hogy minden fontos információt megkapjunk. Az induláskor megadott címhez hangjelzésekkel irányít el bennünket, így a kevésbé rutinos biciklisek is magabiztosan manőverezhetnek vele. Az offline is használható térképen egyszerű ujjmozdulatokkal csúszkálhatunk a nézetek között. Az applikáció a tavaszi bringás szezonra fontos új funkciókkal bővült, melyeket már akár az előttünk álló hosszú hétvégén kipróbálhatnak a biciklisek.

Ismerősök a térképen

Az alkalmazás eddig is erős közösségi szolgáltatásai az új funkciókkal még látványosabbak lettek. A térképen nyomon követhetjük, merre tekernek éppen bringamániás ismerőseink, a beépített chatfunkción keresztül pedig azonnal fel is vehetjük velük a kapcsolatot, ha közös bringázásra akarjuk invitálni őket.

Úthibagomb: jelzés egy érintéssel

Az applikáció tudása a felhasználók közösségével együtt folyamatosan bővül. Az elmúlt több mint fél évben számos tippet, információt és figyelmeztetést osztottak meg egymással a bringások, többek között az útjukba kerülő aszfalthibákról vagy egyéb akadályokról is. A figyelmeztetések elküldése most még könnyebb lett: az úthibákat már navigáció közben is jelezhetjük, egy könnyen kezelhető gyorsgomb segítségével.

Balaton a zsebben

Az alkalmazás térképe mindeközben folyamatosan bővül. A május 27-i McDonald’s BringaMánia Tour de Balatonra a túra 4 útvonalát és számos környező város biciklis térképét tartalmazni fogja, az elkövetkező hónapokban pedig az ország más nagyvárosai is felkerülnek rá. A Bringamánia app az iOS és Android boltokból illetve BringaMánia oldaláról tölthető le. Akiknek a telefonjára már felkerült az alkalmazás, a mai naptól érhetik el az új funkciókat.