Megoldás született a YouTube háttérben való futtatására

Végre érkezett egy olyan app, amivel nem kell választanunk a YouTube videó nézése, illetve a zenehallgatás között. Mindig is problémát jelentett ennek a funkciónak a hiánya, ettől függetlenül várjuk a megoldást a a videómegosztó oldaltól, de addig is ha almás cuccunk van az iMusic IT segítséget nyújt ezzel kapcsolatban.

A működés pofon egyszerű. Gyakorlatilag olyan, mintha a YouTube-ot használnánk, csak ezen az appon keresztül keresünk rá a zenés videókra és ez engedi, hogy a háttérben futtassuk, emellett egyes számokat csengőhangnak is letölthetünk egyből. Lejátszási listát is készíthetünk, szóval elég praktikus kis cucc.

forrás: hvg.hu