Letölthető az új Viber!

Új funkcióval érkezett meg a Viber mind iOS, mind Androidos rendszerekre letölthető 6.8 verziója.

A felhasználók a kommunikációs alkalmazás frissítésének köszönhetően még szórakoztatóbb módon oszthatják meg kedvenc Viber-matricáikat, hiszen a letöltött matricákat hozzáadhatják fotóikhoz, így változtatva egyedibbé és személyesebbé a képeket. Az új verzió emellett egy teljesen új matricacsomagot is tartalmaz, amit kifejezetten a „Matricák a fotókon” (Sticker on Photos) funkcióhoz terveztek. A többek közt kalapokat, szemüvegeket, szakállt (és bajuszt) is tartalmazó csomaggal a felhasználók könnyedén „felöltöztethetik” fotóikat.

A világ egyik legnagyobb és legváltozatosabb matricakollekciójával rendelkező Viber Matrica-áruházában jelenleg több mint 32 ezer matrica közül válogathatnak a userek. Tavaly összesen több mint 40 milliárd matricát osztottak meg egymás között az alkalmazás felhasználói világszerte. A fotók és matricák a legnépszerűbb üzenettípusok a szöveges üzenetek után.